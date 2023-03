Składany smartfon Google ma znokautować Samsunga ceną

Czym kierujecie się przy zakupie smartfona? Osobistym preferencjami? Jakością wykonania? Recenzjami? Google będzie chciało zachęcić klientów do Pixel Folda czymś o wiele bardziej prozaicznym.

Kluczowy parametr

Kupując smartfon, często patrzymy na jego specyfikację techniczną. W końcu to po niej wiemy, czy urządzenie spełni nasze oczekiwania – czy to w kwestiach mobilnego gamingu, czy kieszonkowej fotografii. Jest jednak pewien parametr, który definiuje całe poszukiwania – Wasz budżet. Najczęściej ten ustalany jest na sztywno do pewnej kwoty, stąd popularnością cieszą się rankingi typu ” Top x urządzeń do 2000 złotych”. Jeżeli jednak planujecie wydać pieniądze na sprzęt z konkretną matrycą lub układem mobilnym, zamiast kryterium ceny maksymalnej/minimalnej, możecie po prostu wybrać to urządzenie, które jest tańsze od konkurencji.

Tak właśnie może częściowo wyglądać rywalizacja na rynku składanych smartfonów w 2023 roku – istnieje szansa, że osoba chętna kupić swojego „składaka” zdecyduje się na sprzęt, który nie kosztuje milionów monet. I to właśnie ceną może zawalczyć pierwszy składany smartfon Google.

Google Pixel Fold tańszy od Samsunga?

Znany informator Yogesh Brar podzielił się za pośrednictwem Twittera nowymi wieściami dotyczącymi zbliżających się sprzętowych premier od giganta z Mountain View. Według nieoficjalnych informacji Pixel 7a i Pixel Fold zadebiutują w maju podczas wydarzenia Google I/O. O ile tradycyjny smartfon ma być dostępny globalnie w trzecim kwartale 2023 roku, o tyle składany Pixel pojawi się wyłącznie w wybranych regionach i niestety na tej liście nie znajduje się Polska.

O wiele ciekawsza jest jednak końcówka wpisu. Tam Yogesh podaje widełki cenowe, w jakich mają uplasować się nowe smartfony. Według niego Pixel 7a powinien kosztować ~450-500 dolarów (~1990-2200 złotych), natomiast Pixel Fold ma zmieścić się w kwocie 1300-1500 dolarów (~5740-6620 złotych). Dużo, mało? Na pewno mniej niż Samsung Galaxy Z Fold 4.

Koreański składany smartfon zadebiutował bowiem z ceną 1800 dolarów, co w Polsce przełożyło się na cenę 8399 złotych. Gdyby więc jednak rzutem na taśmę Google dodało Polskę na listę krajów z oficjalną sprzedażą Pixel Folda, ten mógłby być tańszy o 1300-2200 złotych. Niemniej jednak, jeżeli pierwszy składany smartfon Google okaże się przy okazji solidnym urządzeniem, może odnieść niemały sukces tam, gdzie się pojawi.