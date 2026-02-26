Google znowu zaskakuje. Te funkcje ułatwią Ci życie (albo Cię rozleniwią)

Google aktualizuje funkcję Zaznacz, aby wyszukać oraz daje nowe możliwości Gemini. Technologiczny gigant z Mountain View opracował kolejne pomysły, dzięki którym wyszukiwanie informacji ma stać się jeszcze prostsze.

Zaznacz, aby wyszukać w nowej odsłonie. Google wdraża ulepszone funkcje

Funkcja Zaznacz, aby wyszukać (ang.Circle to Search) oficjalnie zadebiutowała w 2024 roku. Według Google użytkownicy korzystają z tej opcji zakreślając, zamazując czy zaznaczając miliardy elementów. Nie dziwi więc, że technologiczny gigant z Mountain View znowu ją ulepsza.

Zaktualizowana funkcja Zaznacz, aby wyszukać ma jeszcze bardziej pomagać użytkownikom. Poza standardowym odnajdowaniem elementów wyświetlanych na ekranie smartfonów z Androidem i zadawaniem prostego pytania np. Co to za buty?, użytkownik może też od razu dowiedzieć się, z czym je nosić. Jak wspominają Amerykanie, wcześniej funkcja skupiała się na najbardziej widocznym elemencie.

Przykładowo, gdy na zdjęciu zostanie zaznaczona postać w różnych elementach ubioru, starsza wersja Zaznacz, aby wyszukać skupi się na największym elemencie, czyli np. na koszuli. Natomiast po aktualizacji system ma rozpoznawać każdy obiekt otoczony przez użytkownika, w tym spodnie, buty i inne elementy. Po wyszukaniu takiej stylizacji narzędzie zaproponuje podobne produkty.

Opcja ta zadebiutowała już na urządzeniach Google Pixel 10, a także na smartfonach z serii Samsung Galaxy S26, których premiera odbyła się 25 lutego 2026 roku.

Google zaanonsowało również wirtualną przymierzalnię ubrań – o podobnym rozwiązaniu wspominaliśmy przy okazji Google I/O 2025. Dzięki niej użytkownik może łatwo sprawdzić, czy dana stylizacja sprawdzi się na jego sylwetce. Posiadacze smartfonów z serii Samsung Galaxy S26 i Google Pixel 10 mogą skorzystać z tej opcji bezpośrednio z poziomu Obiektywu lub funkcji Zaznacz, aby wyszukać.

Warto podkreślić, że funkcja ta póki co jest dostępna wyłącznie w Australii, Indiach, Japonii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Google udostępnia nowe możliwości Gemini

Nowe funkcje trafią również do aplikacji Gemini, która ma wesprzeć użytkowników w codziennych zadaniach. Jak wspomina technologiczny gigant, wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, a następnie za pośrednictwem Gemini poprosić o wsparcie w zamawianiu przejazdu czy zakupów. Opcja ta ma działać płynnie w tle i generować powiadomienia o postępach, jednocześnie nie ograniczając funkcjonalności smartfona.

Gemini jako pomocnik w tle (źródło: Google)

Zaktualizowany wariant Gemini początkowo trafi na smartfony z serii Samsung Galaxy S26 oraz Pixel 10 i Pixel 10 Pro. Funkcja jest dopiero w fazie testów i pojawi się jako wersja beta dla użytkowników z USA i Korei Południowej. Ponadto będzie dostępna w wybranych aplikacjach z kategorii jedzenie, produkty spożywcze oraz do zamawiania przejazdów.