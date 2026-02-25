Czy to koniec smartfonów tej marki? Już to słyszeliśmy

Dwa lata temu Meizu poinformowało, że wycofuje się z rynku smartfonów. Do niczego takiego jednak nie doszło, ale wygląda na to, że producentowi udało się jedynie trochę to wszystko opóźnić. Ponownie w sieci pojawiły się doniesienia, że więcej smartfonów Meizu nie będzie.

Ponoć nie będzie już więcej smartfonów Meizu. Ciekawe, czy tym razem naprawdę

W lutym 2024 roku Meizu ogłosiło, że kończy z produkcją smartfonów. Zorganizowana została konferencja, podczas której zapowiedziano, że firma całkowicie skoncentruje się na sztucznej inteligencji – w myśl hasła „All in AI”.

Niemałym zaskoczeniem było, gdy zaledwie parę miesięcy później, w maju 2024 roku zaprezentowany został… smartfon Meizu 21 Note i ten też wcale nie był ostatni. We wrześniu ogłoszono nawet, że nowe smartfony Meizu będą dostępne nie tylko w Chinach, a wreszcie w styczniu 2025 roku oficjalnie podano do wiadomości, że Meizu wraca do Polski i innych krajów Europy.

Mijały kolejne miesiące, na rynku pojawiały się kolejne modele i w ten sposób dochodzimy do początku roku 2026. Wówczas w sieci zaczęły się ukazywać informacje, że w Meizu ruszyły procesy restrukturyzacyjne. Oficjalnie niczego jeszcze nie potwierdzono, ale informatorzy cytowani przez serwis Gizmochina sugerują, że w ich wyniku dział smartfonów ma zostać całkowicie zamknięty.

I to ze skutkiem natychmiastowym, co oznaczałoby, że światła dziennego nie ujrzy wyczekiwana seria Meizu 23, której charakterystyczną cechą miały być najwęższe ramki wokół ekranu w historii marki.

To (może być) koniec smartfonów Meizu, ale nie koniec marki Meizu

Upadek działu smartfonów firmy Meizu ma być ściśle powiązany z niepewną sytuacją na rynku pamięci i półprzewodników – rosnące koszty wymuszają na producentach podejmowanie trudnych decyzji – tym trudniejszych, im mniejszy udział w rynku (i wiążące się z tym mniejsze możliwości rozproszenia kosztów).

Równocześnie marka Meizu ma pozostać żywa, ale skupić się na innych wyzwaniach. Nadal będzie działać pod parasolem motoryzacyjnej grupy Geely, która przejęła ją w 2022 roku.