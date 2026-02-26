Discord ugina się pod presją. Możesz odetchnąć z ulgą

Nie wiem, jakiej reakcji spodziewali się ludzie odpowiedzialni za Discorda, ale widać przynajmniej, że nie pozostali obojętni na falę negatywnych komentarzy. Platforma zmienia kurs i zapowiadane niedawno zmiany nadejdą później niż zakładano i w inny, lepszy sposób.

Czym Discord podpadł w ostatnim czasie?

Na początku lutego 2026 roku dowiedzieliśmy się, że osoby odpowiedzialne za Discorda chcą wprowadzić bardziej rygorystyczną weryfikację wieku użytkowników, przypominającą to, co zostało wdrożone przez platformę w 2025 roku w Australii i Wielkiej Brytanii. Całość miała opierać się na dwóch elementach – przesłanie zdjęcia dokumentu potwierdzającego tożsamość lub skanowanie twarzy.

Jak można się domyślić, użytkownicy platformy nie przyjęli tej wiadomości zbyt dobrze, zwłaszcza, że całkiem niedawno, bo w październiku 2025 roku, jeden z partnerów Discorda padł ofiarą hakerów, co doprowadziło do wycieku danych. Zespół stanął zapewne przed trudną decyzją. Albo wchodzą w to zgodnie z planem na początku marca 2026 roku, albo z obawy o faktyczną utratę użytkowników zmienią nieco narrację.

Discord tłumaczy się i wstrzymuje zmiany

Stanislav Vishnevskiy, dyrektor ds. technologii i jeden z założycieli Discorda, opublikował wpis, w którym przyznaje, że platforma popełniła błąd w komunikacji zmian z użytkownikami. Wiele osób było przekonanych, że niemal każda osoba będzie zmuszona do pokazania twarzy lub przesłania zdjęcia dokumentów potwierdzających wiek.

Według Vishnevskiyego ponad 90% użytkowników nie będzie musiało przechodzić procesu weryfikacji dzięki obecności wewnętrznych systemów potwierdzających wiek – na podstawie np. stażu danego konta lub czy została do niego podpięta jakakolwiek forma płatności. Mniejszość, która będzie musiała udowodnić, że jest pełnoletnia otrzyma szereg różnych opcji, w tym weryfikacja za pomocą karty kredytowej – bez podawania danych biometrycznych lub rządowych identyfikatorów.

Discord ma również stać się bardziej transparentnym miejscem. Platforma planuje publikować szczegóły dot. partnerów odpowiadających za weryfikację, tłumaczyć działanie automatycznych systemów wykorzystanych w procesie i w trakcie okresowych raportów podawać, ilu użytkowników zostało poproszonych o weryfikację.

No i na koniec najważniejsze – globalne wdrożenie weryfikacji wieku zostaje przełożone na drugą połowę 2026 roku. Tam, gdzie prawo będzie wymagało wprowadzenia zmian, Discord dostosuje się do wymogu, jednak finalizacja zmian nastąpi dopiero w momencie przygotowania rozwiązań podanych powyżej.