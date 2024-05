Dobra wiadomość dla klientów T-Mobile. Mogą dalej korzystać i nic nie płacić

Od stycznia 2024 roku klienci T-Mobile mogą korzystać z „prawdziwego 5G”, które sam operator nazywa 5G Bardziej. Dziś poinformował, że użytkownicy wybranych taryf mogą korzystać z niego bez dodatkowych opłat dłużej.

5G Bardziej dostępne dłużej dla wybranych klientów T-Mobile

Technologia 5G rodziła się w Polsce w bólach. Przez pandemię COVID-19 pierwsza aukcja częstotliwości dla „prawdziwego 5G” została odwołana, co zmusiło operatorów do uruchomienia sieci piątej generacji na już posiadanych częstotliwościach. W większości przypadków wykorzystano pasmo 2100 MHz, jedynie Plus zdecydował się włączyć 5G na częstotliwości 2600 MHz. Dzięki temu przez długi czas to właśnie on oferował najszybsze 5G w Polsce o teoretycznej prędkości do 600 Mbit/s (w praktyce było to około 150 Mbit/s).

Druga aukcja częstotliwości dla „prawdziwego 5G” zakończyła się w październiku 2023 roku i oczekiwaliśmy, że operatorzy uruchomią je jeszcze w grudniu, lecz stało się to dopiero na początku br. Jako pierwsi technologię 5G w nowych pasmach uruchomili Orange i T-Mobile. W lutym 2024 roku ten ostatni ogłosił, że wszyscy użytkownicy ofert na kartę (bez względu na posiadaną ofertę, w tym także klienci sieci Heyah) mogą korzystać bezpłatnie z 5G Bardziej do końca kwietnia br.

Kwiecień minął, ale darmowe 5G Bardziej się nie skończyło. Dziś operator poinformował, że wszyscy użytkownicy ofert przedpłaconych mogą korzystać z sieci piątej generacji w paśmie 3,7-3,8 GHz za darmo aż do końca września 2024 roku. Co najważniejsze: nie jest wymagana ręczna aktywacja – nastąpiła ona automatycznie u wszystkich klientów prepaid.

Którzy klienci mogą korzystać z 5G Bardziej za darmo do końca września 2024 roku?

W regulaminach ofert zapisano, że obejmują one zarówno osoby korzystające z ofert na kartę i Mix w T-Mobile i Heyah, które do 31 stycznia 2024 roku włącznie nie miały technologii 5G, jak i osoby korzystające z ofert na kartę i Mix w T-Mobile i Heyah, które dołączyły lub dołączą do grona klientów operatora w okresie od 1 lutego do 30 września 2024 roku.

Warunki oferty dla klientów T-Mobile na kartę i MIX (PDF)

Warunki oferty dla klientów Heyah na kartę i MIX (PDF)

Aby korzystać z 5G Bardziej, należy posiadać smartfon z modemem 5G i znajdować się w zasięgu sieci piątej generacji operatora. Zasięg 5G Bardziej można sprawdzić na stronie T-Mobile, wybierając odpowiedni filtr. Aktualnie obejmuje on ponad 25% mieszkańców Polski.