Nowy smartfon Vivo Y38 5G ma wielką baterię i jeszcze kilka innych zalet

Każdy smartfon powinien się czymś wyróżniać, aby zwrócić uwagę klientów, lecz w praktyce wiele modeli jest do siebie bardzo podobnych. Nowy Vivo Y38 5G nie jest taki jak większość. Oprócz akumulatora o ponadprzeciętnie dużej pojemności ma też kilka innych zalet, które mogą przekonać klienta do zakupu.

Specyfikacja smartfona Vivo Y38 5G

Nowy model w ofercie chińskiego producenta nie wygląda szczególnie spektakularnie, ale za przeciętną powierzchownością skrywają się elementy, które mogą zaspokoić oczekiwania klientów. Przede wszystkim urządzenie wyposażono w akumulator o pojemności 6000 mAh – biorąc pod uwagę pozostałą specyfikację smartfona, powinien on zapewnić dłuższy niż standardowy czas pracy. Producent podaje, że wystarczy to na ponad 8 godzin grania lub blisko dobę odtwarzania filmów na YouTube.

źródło: producent

Akumulator obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 44 W (przez USB-C; USB 2.0) i po 1600 cyklach ładowania jego pojemność ma nie spaść poniżej 80%. Odpowiada to czterem latom użytkowania urządzenia. Jeszcze dłużej, bo 50 miesięcy, smartfon ma działać płynnie bez zacięć.

Za obszar wydajności odpowiedzialny jest chipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) wraz z 8 GB RAM LPDDR4X. Pamięć operacyjną można zwiększyć kosztem wbudowanej o kolejne 8 GB. Pamięć wewnętrzna typu UFS 2.2 ma z kolei pojemność 256 GB i ją też da się rozszerzyć – za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB.

Urządzenie wyposażono też w 6,68-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ 1612×720 pikseli (264 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i jasnością do 1000 nitów, głośniki stereo z opcją zwiększenia głośności do 300%, moduł NFC, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, niehybrydowy dual SIM (2x nano SIM + microSD), trzy aparaty (8 Mpix na przodzie i duet 50 Mpix + 2 Mpix do pomiaru głębi na tyle) oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe. Sprzęt spełnia także kryteria standardu IP64.

Cena, dostępność

Vivo Y38 5G pojawił się na tajwańskiej stronie producenta, lecz Chińczycy nie podali jeszcze jego sugerowanej ceny.