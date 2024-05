Spotify upadło na głowę! To skok na kasę klientów

Spotify jest najpopularniejszym serwisem do strumieniowania muzyki, tzn. korzysta z niego najwięcej osób na świecie. Nie wszyscy jednak płacą za to, korzystając z darmowego pakietu. Platforma znalazła kolejny sposób, aby przekonać użytkowników do przejścia na Premium.

Absurd: Spotify chce pieniędzy za coś, co jest za darmo

W pierwszym kwartale liczba aktywnych użytkowników w miesiącu wzrosła do 615 milionów – to wzrost aż o 100 milionów (19%) względem analogicznego okresu rok wcześniej. Jednocześnie liczba subskrybentów Premium wzrosła rok do roku tylko o 14% – z 210 do 239 milionów. Oznacza to, że niespełna 39% użytkowników płaci, podczas gdy pozostała część nie, zadowalając się pakietem Free i związanymi z nim niedogodnościami.

Przede wszystkim mowa tu o reklamach i limicie przewinięć w ciągu jednej godziny oraz braku możliwości odtworzenia wybranego utworu w każdym przypadku i zarządzania kolejką odtwarzania. Ponadto użytkownicy pakietu Free nie mogą pobierać utworów w celu posłuchania ich później offline i muszą zadowolić się dźwiękiem niższej jakości.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Dla ponad 60% użytkowników Spotify to najwidoczniej nie problem. Platforma szuka jednak kolejnych sposobów, aby przekonać do wykupienia Premium. W tym celu nie tylko przygotowuje promocje dla nowych subskrybentów, ale też decyduje się na absurdalne ograniczenia.

Użytkownicy serwisu Reddit zgłaszają, że – jako korzystający ze Spotify Free – widzą informację, że muszą wykupić Premium, aby… wyświetlić tekst piosenki w aplikacji. Jeden z nich zobaczył komunikat, że jest limit bezpłatnych wyświetleń tekstów – aby się go pozbyć, konieczne jest subskrybowanie Premium.

źródło: Reddit

Kto zapłaci za możliwość wyświetlenia tekstu piosenki?!

Ja również korzystam ze Spotify Free i zauważyłem, że przy próbie wyświetlenia tekstu piosenki pojawia się komunikat o treści Nie udało się pobrać tekstu utworu. Nie można zaprzeczyć, że taka możliwość była (dla płacących nadal jest) bardzo wygodna, ale to już o krok za daleko, bo przecież tekst można wyszukać w Google w kilka sekund.

Oczywiście, wiele firm pobiera opłatę za „wygodę” (właśnie dlatego oferowane kwoty za odkupowany smartfon są tak niskie), ale oczekiwanie płacenia za coś, co jest dostępne za darmo, to w mojej subiektywnej opinii już przesada. Jasne, Spotify Premium zapewnia szereg profitów, ale kto zdecyduje się na jego wykupienie tylko po to, aby mieć możliwość wyświetlenia tekstu piosenki?

Możliwe jednak, że Spotify po prostu chce przerzucić na klientów koszty współpracy z platformą MusixMatch, która dostarcza szwedzkiemu serwisowi teksty piosenek.