Dobra wiadomość dla klientów Play. Prawdziwa gratka

Jeśli jesteś klientem Play, nie musisz czekać do jutra, aby odpakować swój prezent, który znajdziesz pod choinką. Już dziś bowiem możesz cieszyć się podarkiem od operatora.

Klienci Play zyskują dostęp do kanału Eurosport 3

Play ogłosił dziś, że w ramach współpracy z Warner Bros. Discovery w Polsce, rozszerzył swoją ofertę telewizyjną o nowy kanał sportowy, a mianowicie Eurosport 3. Wzbogaca on dotychczasowe portfolio kanałów dla fanów sportowych emocji, które do tej pory ograniczało się do kanałów Eurosport 1 i Eurosport 2.

źródło: Biuro prasowe Play

Dzięki rozszerzeniu oferty o kolejny kanał z rodziny Eurosport, klienci Play zyskują możliwość śledzenia jeszcze większej liczby wydarzeń transmitowanych na żywo, a także dodatkowych relacji, które wcześniej nie zawsze mieściły się w ramówkach dotychczas dostępnych kanałów.

Obecnie główną zawartością w ramówce Eurosport 3 są mecze NBA, czyli najlepszej koszykarskiej ligi świata. Wcześniej można je było oglądać na antenie Canal+ Sport, jednak niedawno prawa do ich transmisji – po wygaśnięciu umowy – zdobyła grupa Warner Bros. Discovery, która nawiązała współpracę z Play.

Sezon 2025/2026 rozpoczął się 21 października 2025 roku od meczów Houston Rockets – Oklahoma City Thunder i Golden State Warriors – Los Angeles Lakers. W najbliższych tygodniach fani koszykówki mogą spodziewać się rywalizacji drużyn San Antonio Spurs – Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers – Denver Nuggets, LA Clippers – Golden State Warriors oraz Milwaukee Bucks – Minnesota Timberwolves.

Play zapowiada, że w ofercie kanału Eurosport 3 sukcesywnie będą pojawiać się także transmisje z kolejnych rozgrywek sportowych, na przykład z rywalizacji w wybranych dyscyplinach podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Milano Cortina 2026.

To nie koniec dobrych wiadomości dla klientów Play

Bogatsza oferta dla fanów sportu to nie jedyny profit, jaki zyskują klienci Play. Aby uświetnić rozpoczęcie współpracy z Warner Bros. Discovery i dodanie do portfolio kanału Eurosport 3, operator zdecydował się udostępnić go wszystkim klientom, którzy mają już wykupiony dostęp do kanałów Eurosport 1 i Eurosport 2.

Promocja obowiązuje do 31 marca 2026 roku. W marcu klienci zostaną poinformowani o warunkach dalszego oglądania treści na kanale Eurosport 3 po zakończeniu darmowego okresu promocyjnego. Kanał można oglądać za pośrednictwem dekoderów, telewizorów Smart TV, smartfonów i tabletów oraz komputerów (poprzez stronę playnow.pl).

Na koniec warto przypomnieć, że Netflix chce przejąć część Warner Bros. Discovery, a konkretniej jego jednostkę „Streaming & Studios”, w skład której wchodzić będą studia filmowe i telewizyjne WBD oraz HBO i HBO Max. Przyszłość tej transakcji nie jest jednak pewna, ponieważ Paramount Skydance podejmuje próby przejęcia całości WBD.