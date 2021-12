Święta, święta i po świętach – za kilka dni powie tak większość mieszkańców Polski. Nie wyprzedzajmy jednak faktów – już w piątek Wigilia, a potem Boże Narodzenie 2021. Macie już wszystko gotowe? Nie wpadajcie w panikę, jeśli nie.

Reklama

Wszystko już gotowe na święta? Nie wpadajcie w panikę, jeśli nie

Wystarczy wejść do pierwszego sklepu z brzegu, aby przekonać się, że tylko kilka dni dzieli nas od świąt Bożego Narodzenia. Największe oblężenie przeżywają galerie handlowe, bo wiele osób zostawia świąteczne zakupy na ostatnią chwilę, a teraz biega za niezbędnymi produktami i przy okazji też prezentami.

fot. JillWellington / Pixabay

OK, akurat prezenty przynosi Święty Mikołaj, ale w końcu można mu pomóc, prawda? A co w sytuacji, gdy jest się równie zajętym, co on? Zakupy przez internet częściowo odpadają, ponieważ większość sklepów nie będzie w stanie dostarczyć zamówienia przed Wigilią. Deadline minął – InPost zapowiadał, że dostarczy wszystkie przesyłki na czas, ale pod warunkiem, że zostaną one wysłane najpóźniej 22 grudnia 2021 roku. A to już dziś.

Reklama

Nie wpadajcie jednak w panikę. Wciąż macie wystarczająco dużo czasu, aby przygotować się do świąt. I to bez względu na to, czy mowa o jedzeniu, czy prezentach, które ukryjecie pod choinką.

7.6 Ocena

Szczególnie przydatne w tym wyjątkowo zabieganym i gorącym (mimo minusowych temperatur) okresie niezwykle pomocne mogą okazać się aplikacje, za pośrednictwem których możecie zamówić jedzenie online, zarówno gotowe, jak i niezbędne do przygotowania świątecznych potraw. Klienci mają do wyboru m.in. Żabka Jush i Bolt Market, a także Uber Eats, Pyszne.pl czy Glovo.

O tej ostatniej platformie niedawno zrobiło się głośno przez wpadkę z kodem na 125 złotych, ale teraz podzieliła się ona ciekawymi, świątecznymi danymi. Okazuje się, że w zeszłoroczne święta kurierzy Glovo dostarczyli ponad 2600 porcji pierogów z kapustą i grzybami, blisko 1100 opakowań uszek wigilijnych i 949 kartonów barszczu czerwonego. Klienci bardzo często zamawiali też rybę po grecku i borowiki suszone.

fot. Nicole Michalou / Pexels

Glovo dostarczy jednak nie tylko jedzenie z restauracji czy produkty spożywcze ze sklepu (jak Biedronka i Auchan). Ratunkiem w trakcie przygotowań do świąt może być również możliwość zamówienia czegokolwiek – wystarczy skorzystać z opcji „Cokolwiek”, dokładnie opisać, czego się potrzebuje, a kurier kupi to i przywiezie.

Platforma podaje, że w 2020 roku użytkownicy zamówili w tej sposób m.in. konsolę Nintendo Switch, perfumy Dolce&Gabbana i pudełko ręcznie robionych pralinek w świątecznej szkatule.

A Wy jesteście już gotowi czy jeszcze uwijacie się, aby ze wszystkim zdążyć przed wigilią? Jeśli wciąż nie wiecie, co kupić najbliższym na prezent, to zajrzyjcie do naszego prezentownika!