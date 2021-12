Router 5G? W Plusie kupisz OPPO 5G CPE T1a w dobrej cenie

Akcja partnerska

2021 rok niewątpliwie upłynie pod znakiem rywalizacji operatorów komórkowych o to, który z nich ma „największą” sieć 5G w Polsce. Obserwując z boku te wydarzenia pozostaje się jedynie uśmiechnąć i przyjrzeć suchym faktom. Co ma do powiedzenia na ten temat Plus? Dziś kilka słów o 5G w Plusie oraz urządzeniu, za pomocą którego możemy korzystać z sieci nowej generacji – OPPO 5G CPE T1a.

5G w sieci Plus

Sieci 5G nie mają w Polsce łatwego startu. Opóźnienia związane z aukcją na częstotliwości 3,4-3,8 GHz postawiły operatorów przed niełatwym wyborem – uruchamiać 5G na już posiadanych częstotliwościach czy czekać? Odpowiedź wydaje się oczywista – lepiej mieć usługę częściowo wdrożoną niż zaczynać z opóźnieniem. W uprzywilejowanej pozycji znalazł się Plus, który – dysponując pasem 2600 MHz TDD – nie musiał uruchamiać 5G kosztem dostępnych kanałów LTE.

Mapa zasięgu sieci Plus

Komercyjny start usługi nastąpił w maju 2020 roku. A jak wygląda to dziś? Początkowo dostępnych było zaledwie kilka zgodnych terminali, obecnie w ofercie Plusa jest około 60 urządzeń (telefonów i routerów, w tym modeli poniżej 1000 złotych), umożliwiających pełne wykorzystanie oferowanej przepustowości.

Sieć 5G w Plus liczy w tej chwili 3000 stacji bazowych (jest oczywiście nieustannie rozbudowywana), obejmujących swoim zasięgiem 800 dużych i mniejszych miejscowości, w których zamieszkuje łącznie ponad 19 mln osób, czyli więcej niż połowa mieszkańców Polski. Maksymalna możliwa tzw. prędkość technologiczna transmisji wynosi 600 Mb/s. Bez wątpienia jest to w tej chwili największa i oferująca największą wydajność sieć 5G w Polsce.

Jak się dostać do internetu?

Jednym z nowych urządzeń dostępowych w ofercie Plusa jest nowoczesny router OPPO 5G CPE T1a. Jego sercem jest procesor ARM Cortex A7 1,5 GHz, współpracujący z wydajnym modemem 5G Qualcomm Snapdragon X55.

OPPO 5G CPE T1a współpracuje z sieciami 5G zarówno w trybie samodzielnym, jak i łączonym z usługami LTE, na kanałach n38/n41 (wykorzystywanymi przez Plus)/n77/n78 TDD, jak i n1/n3/n7/n8/n20/n28 FDD. Router pozwala na pełne wykorzystanie obecnych możliwości technicznych sieci Plus, jak również – dzięki aktualizacji firmware’u – zapewni dobre parametry transmisji wraz z rozwojem technologii 5G.

OPPO 5G CPE T1a jako alternatywa dla kabli?

Za pośrednictwem OPPO 5G CPE T1a można do Internetu podłączyć 32 urządzenia końcowe. Użytkownik może to zrobić przy pomocy dwóch złączy Ethernet w standardzie gigabitowym oraz poprzez sieć bezprzewodową Wi-Fi 6, pracującą w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz, 2×2 MIMO. Wysoką odporność na zakłócenia i dobry zasięg pracy w sieci WiFi zapewnia aż 8 anten o maksymalnym uzysku 6,7 dBi.

OPPO 5G CPE T1a ma pionową, zgrabną konstrukcję, zapewniającą dobre rozłożenie anten nadawczo-odbiorczych, ale także sprawne chłodzenie elementów elektronicznych – powinno się to przełożyć także na niezawodność. Rozmiar pozwoli na łatwe umieszczenie w dogodnym miejscu – gabaryty obudowy to zaledwie 92 x 92 x 180 mm.

Router ma też niejakie możliwości autonaprawy napotkanych problemów z siecią i zapewne nieźle sobie poradzi z typowymi kłopotami, ograniczając konieczność ingerencji użytkownika do spraw poważniejszych. Konfiguracja możliwa jest oczywiście przez wygodny panel użytkownika, dostępny za pomocą przeglądarki.

Ile to kosztuje?

Nawet najlepszy sprzęt niewiele jednak znaczy, jeśli nie towarzyszy mu odpowiednia usługa. OPPO 5G CPE T1a można nabyć wraz z umową abonamentową na 24 miesiące, obejmującą pakiet danych o wielkości 250 GB. Koszt abonamentu wynosi przez pierwszy miesiąc 0 złotych, a następnie 75 złotych (ze zniżką za fakturę elektroniczną) miesięcznie i poza dostępem do internetu obejmuje także możliwość korzystania z serwisu muzycznego TIDAL w cenie.

Router rozliczany jest osobno – można go nabyć w 12, 24, 36 lub 48 ratach, co daje odpowiednio:

12 rat x 108 zł za sprzęt + 75 zł za abonament – razem 183 zł/mies.,

24 raty x 54 zł za sprzęt + 75 zł za abonament – razem 129 zł/mies.,

36 rat x 36 zł za sprzęt + 75 zł za abonament – razem 111 zł/mies.,

48 rat x 27 zł za sprzęt + 75 zł za abonament – razem 102 zł/mies.

Warto czy nie?

Trzeba przyznać, że nie są to kwoty wygórowane. OPPO 5G CPE T1a w sieci Plus może zatem stanowić interesującą alternatywę dla wszystkich użytkowników, którzy nie mają dostępu do stałej infrastruktury światłowodowej lub nie chcą wiązać usługi dostępowej z jednym miejscem użytkowania.

Już w tej chwili oferowane parametry pracy 5G w sieci Plus nie mają wielkiej konkurencji w Polsce, a coraz większy zasięg, w powiązaniu z wygodą i dużymi możliwościami, jakie daje OPPO 5G CPE T1a, pozwala na elastyczność, o którą trudno nawet w przypadku dotychczas najbardziej zaawansowanych rozwiązań starszej generacji.

Materiał powstał przy współpracy z operatorem sieci Plus