Żabka Jush dostępna również na smartfonach z Androidem, już nie tylko iPhone’ach

Niecały miesiąc temu Żabka Jush wystartowała na iOS, by podjąć w Warszawie walkę z innymi aplikacjami, obsługującymi segment q-commerce. Teraz rozszerza swoją działalność o inne dzielnice Warszawy wraz z nową wersją aplikacji na system Android.

Żabka Jush na Androidzie

21 października 2021 roku Żabka Jush wystartowała na systemie iOS, oferując błyskawiczne dostawy zakupów do mieszkańców warszawskiego Śródmieścia, Starej Ochoty, Woli i Ursynowa. Lite e-Commerce uruchomiło jednak na koniec października dodatkowe trzy magazyny, które zasięgiem objęły Ochotę, Targówek, Włochy oraz Pragę Północ i Południe.

Dlatego też taka ekspansja jest doskonałym argumentem, by uruchomić platformę także na systemie Android. Początkowo testy były przeprowadzane w formule friends & family, aby dostosować działanie oprogramowania przed jego oficjalnym startem. Aplikacja okazała się tak dobra, że co drugi użytkownik zdecydował się ponownie z niej skorzystać. Jak informuje sama Żabka w komunikacie prasowym, rekordzista złożył od 21 października 2021 roku aż 27 zamówień!

Warszawska ekspansja Żabki

Wraz z uruchomieniem Żabka Jush na systemie Android, Lite e-Commerce rozszerza działalność usługi o Saską Kępę, Mokotów oraz Wilanów. Te dwie ostatnie uzyskają dostęp do aplikacji 22 listopada 2021 roku, natomiast na Saskiej Kępie zamówienia można wykonywać już od dzisiaj.

Co ważne – dostawa w ramach usługi kosztuje 3,99 złotych. Wystarczy jednak, że wartość koszyka przekroczy 35 złotych, by dostawa stała się darmowa. Zamówienia można złożyć codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 7:00-23:00.

W aplikacji jest dostępnych ponad 1300 różnych produktów, w tym świeże warzywa, owoce i pieczywo oraz napoje czy dania gotowe, także w wersji wegetariańskiej. Jak informuje producent aplikacji, najpopularniejszym produktem obecnie są… kajzerki.

Gdyby jednak tego było mało, do 28 listopada 2021 roku, do godziny 22:59, trwa specjalna promocja dla nowych użytkowników aplikacji Żabka Jush. Każda osoba, która zarejestruje się w aplikacji, dostanie 20 złotych rabatu na pięć zamówień. Wartość koszyka musi przekraczać 40 złotych, lecz oznacza to również darmową dostawę.