„Kevin sam w domu” dostępny za darmo i bez reklam!

Oglądanie „Kevina samego w domu” w święta to już tradycja – wiele osób nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez Kevina. W tym roku obejrzycie go całkowicie za darmo również w internecie, i to bez ani jednej reklamy!

Reklama

Nie ma świąt bez „Kevina samego w domu”

„Kevin sam w domu” leci w telewizji każdego roku w okresie świątecznym. Kiedy kilka lat temu Polsat ogłosił, że nie wyemituje tego filmu w święta, na stację wylała się lawina krytyki – ostatecznie stacja zmieniła zdanie i mieszkańcy Polski mogli tradycyjnie zasiąść przez telewizorami, aby obejrzeć walkę pomysłowego dzieciaka z włamywaczami.

Mimo że film miał premierę w 1990 roku (jest więc starszy niż część Czytelników Tabletowo) i leciał w telewizji multum razy, nieustannie cieszy się ogromną popularnością w Polsce. W tym roku ponownie zostanie wyemitowany na Polsacie – w Wigilię o godzinie 20:00 oraz w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia o godzinie 16:30.

Reklama

Jednocześnie „Kevina samego w domu” można obejrzeć również w popularnych serwisach internetowych – wypożyczenie filmu kosztuje ~10 złotych. Kultowa produkcja w tym roku jest jednak dostępna na jednej z platform za darmo. Co więcej – bez reklam.

Gdzie można obejrzeć film „Kevin sam w domu” i „Kevin sam w Nowym Jorku” za darmo?

Jeśli nie macie telewizora lub dostępu do telewizji albo po prostu chcecie obejrzeć film w dowolnym momencie i bez reklam, to możecie to zrobić na nowej platformie Loomi, za którą stoi Opera.

źródło: Opera

Aby obejrzeć wybrany film z niezwykle pomysłowym Kevinem samym w domu lub Nowym Jorku, należy zarejestrować się na dedykowanej stronie internetowej (można też zalogować się tymi samymi danymi, co do przeglądarki Opera, jeżeli ktoś ma już takie konto) i odebrać jeden z filmów całkowicie za darmo.

Oglądanie „Kevina samego w domu” lub „Kevina samego w Nowym Jorku” za darmo to jednak nie jedyne atrakcje, jakie przygotowała Opera na Boże Narodzenie 2021. W trakcie oglądania można bowiem rozwiązać również interaktywny quiz, aby sprawdzić, jak dobrze zna się film o przygodach Kevina.

Na koniec ważna informacja: liczba biletów jest ograniczona, dlatego nie zwlekajcie z odebraniem swojego prezentu od Opery!

A tak przy okazji: widzieliście tę parodię Kevina samego w domu? :D