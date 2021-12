Jeżeli jeszcze nie zamówiliście prezentu na Boże Narodzenie 2021 dla swoich najbliższych, nic straconego. Nawet jeśli zrobicie to w ostatniej chwili, to InPost gwarantuje, że dostarczy Waszą paczkę do Paczkomatu przed świętami.

Prezenty na Boże Narodzenie 2021 już kupione?

Niektórzy kupują prezenty dla najbliższych z dużym wyprzedzeniem, szczególnie że „po drodze” było ku temu kilka świetnych okazji – Dzień Singla, Black Friday i Cyber Monday. Do 24 grudnia 2021 roku jeszcze kilka dni, więc już najwyższa pora, żeby kupić prezenty na Boże Narodzenie 2021.

Można się spodziewać, że w najbliższy weekend wszystkie galerie handlowe w całej Polsce będą pękać w szwach, bo to ostatni weekend przed świętami Bożego Narodzenia i dla dużej części katolików ostatnie wolne dni przed wigilią – bo to właśnie tego dnia w naszej tradycji daje się prezenty (w niektórych krajach dopiero w pierwszy dzień świąt).

Niektórzy prezenty świąteczne kupią w większości lub nawet w całości przez internet. Do Bożego Narodzenia jednak już coraz mniej dni i zaczyna się pojawiać pytanie, czy przesyłka dotrze na czas? InPost gwarantuje, że tak.

InPost gwarantuje dostawę do Paczkomatu przed świętami

Gwarancja dostawy przesyłki przed świętami to już swego rodzaju „tradycja”, która jednak cały czas ewoluuje. Dwa lata temu operator gwarantował dostawę paczek nadanych do 20 grudnia, natomiast w zeszłym do 21 grudnia. W tym roku ponownie wydłużył gwarancję doręczenia o jeden dzień – przesyłki nadane do 22 grudnia 2021 roku zostaną dostarczone jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Szczyt paczkowy przed Świętami to wyzwanie dla wszystkich operatorów logistycznych, ale InPost jest doskonale przygotowany na to wyzwanie. Co roku w tym sezonie obsługujemy miliony przesyłek, a w tym roku notujemy wzrosty nawet rzędu kilkudziesięciu procent. Jednak dzięki olbrzymim inwestycjom – m.in. w tym roku nasza sieć Paczkomatów zwiększyła do początku grudnia o 50% – możemy pozwolić naszym klientom cieszyć się z zakupów do ostatniej chwili z gwarancją, że bezpiecznie dotrą one przed pierwszą gwiazdką. Rafał Brzoska, prezes InPost

Przy okazji InPost informuje, że wprowadził bez dodatkowych opłat dostawę przesyłek w dniu nadania w 20 miastach w Polsce. Z tej usługi mogą skorzystać mieszkańcy Warszawy, Łodzi, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Gdyni, Szczecina, Torunia, Bydgoszczy, Białegostoku, Olsztyna, Katowic, Sosnowca, Gliwic, Częstochowy, Bielska-Białej, Radomia, Lublina i Rzeszowa.