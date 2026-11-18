Zbliżające się święta Bożego Narodzenia skłaniają operatorów do przygotowywania specjalnych, często hojnych ofert dla klientów. Tak też jest w tym przypadku – klienci mogą korzystać ze światłowodu za darmo przez okrągły rok. To jednak nie koniec prezentów, jakie oferuje Play.

Oferta Play na Boże Narodzenie 2026

Podczas gdy oferta Orange na Boże Narodzenie 2026 została ogłoszona od razu w całości, tak Play – można powiedzieć, że – dozuje prezenty, przygotowane dla klientów z tej okazji. W pierwszej kolejności zaanonsowano promocję, w ramach której klienci Play mogą otrzymać dostęp do Netflixa za 0 złotych przez dwa lata przy zakupie światłowodu.

Cena abonamentu na internet zaczyna się od 65 złotych po rabatach i nie uwzględnia opłaty w wysokości 5 złotych miesięcznie za wypożyczenie routera. Klienci mogą wybrać również pakiet internetu z telewizją oraz otrzymać 50% zniżki na telewizor Samsunga.

Operator nie zapomniał też o osobach, zainteresowanych abonamentem komórkowym. Klienci, którzy zdecydują się przenieść swój numer z innej sieci i wybrać ofertę Play L lub Homebox, otrzymają zniżkę na smartfon, sięgającą nawet 50%. Wśród modeli, objętych promocją, znajdują się Samsung Galaxy S25 12/128 GB za 1499 złotych, Realme 16 Pro 8/256 GB za 1099 złotych i Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 6/256 GB za 799 złotych.

Play zachęca również do przeniesienia większej liczby numerów z innej sieci, ponieważ klienci, którzy zdecydują się na taki krok oraz wybiorą ofertę Play L lub Homebox, otrzymają rabat w wysokości 100% na drugi abonament. Promocja ta nie łączy się z rabatem na smartfon przy przeniesieniu jednego numeru.

Światłowód Play za 0 złotych przez 12 miesięcy na Boże Narodzenie 2026

W końcu Play przygotował też coś dla klientów firmowych. Nowi klienci dostaną 100% rabatu na abonament na internet światłowodowy o prędkości do 300 Mbit/s, do 1 Gbit/s i do 8 Gbit/s. Od 13. miesiąca opłata wyniesie zaś:

60 złotych netto miesięcznie za prędkość do 300 Mbit/s,

85 złotych netto miesięcznie za prędkość do 1 Gbit/s,

125 złotych netto miesięcznie za prędkość do 8 Gbit/s.

W wybranych obszarach dostępne jest łącze symetryczne. Ponadto klienci firmowi, którzy zdecydują się na internet światłowodowy o prędkości co najmniej 1 Gbit/s, otrzymają w cenie abonamentu również gwarancję SLA 8h (określony czas reakcji na awarie i wsparcie w utrzymaniu ciągłości działania usług; tylko w wybranych budynkach i miastach), usługę Bezpieczny Internet dla Firm i stały adres IP.