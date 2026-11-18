Za nami polska premiera Xiaomi 18 Pro i Xiaomi 18 Pro Max (a jeszcze wcześniej zadebiutował Xiaomi 18 Fold). Wciąż brakującym ogniwem w tej rodzinie jest smartfon Xiaomi 18. W przeszłości pojawiły się informacje na temat jego specyfikacji, a teraz po raz pierwszy możemy zobaczyć, jak będzie wyglądał.

Tak (podobno) będzie wyglądał smartfon Xiaomi

Do serii Xiaomi 15 flagowce chińskiego producenta wyglądały podobnie (nie licząc oczywiście tych z dopiskiem „Ultra”, gdyż to inna liga). W kolejnej generacji zdecydowano się dodać ekran w modelach Pro i Pro Max, w związku z czym znacząco odróżniają się one od najniżej pozycjonowanego członka rodziny.

Xiaomi 18 również nie otrzyma drugiego wyświetlacza na tyle, ale równocześnie w ogóle nie będzie podobny do Xiaomi 17. W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie, z którego wynika, że producent zdecydował się na wyraźne odznaczenie wyspy z aparatami, podczas gdy w poprzedniku „stapia się” ona (także kolorystycznie) z resztą obudowy.

Pierwsze zdjęcie Xiaomi 18 (źródło: Debayan Roy/ Gadgetsdata | X)

Zupełnie inaczej ułożono też aparaty – dioda doświetlająca znajduje się w prawym górnym rogu, a nie w lewym dolnym rogu. I chociaż zdjęcie jest kiepskiej jakości (choć i tak całkiem niezłej), to można dopatrzeć się, że na wyspie umieszczono trzy aparaty.

Jaką specyfikację będzie miał smartfon Xiaomi 18?

Mówi się, że smartfon Xiaomi 18 będzie miał na tyle 200 Mpix aparat główny (oczywiście z optyczną stabilizacją obrazu) oraz 50 Mpix teleobiektyw z OIS i 50 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym. Na tę chwilę nie wiadomo, jakie „oczko” trafi na przód, ale niewykluczone, że też 50 Mpix.

Na przodzie ma znaleźć się również wyświetlacz LTPO OLED (TCL M11) o przekątnej ~6,4 cala i rozdzielczości 1,5K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz. „Pod maską” spodziewany jest zaś procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (bez „Extreme” w nazwie) oraz akumulator o pojemności 7200 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 100 W i indukcyjne o mocy 50 W.

Ponadto przedpremierowe przecieki zapowiadają metalową ramę, obecność złącza USB 3.2 i odporność klasy IP69. Smartfon Xiaomi 18 ma zadebiutować jeszcze w 2026 roku, ale w Chinach już wystartowała „ślepa przedsprzedaż”.