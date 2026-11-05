Play daje na święta Netflixa na 2 lata w prezencie i rabaty na telewizory

Boże Narodzenie 2026 coraz bliżej. Od dziś można skorzystać ze świątecznej oferty również w Play. Klienci dostaną m.in. dostęp do Netflixa przez 2 lata za 0 złotych i rabaty na telewizory.

Netflix za 0 złotych przez dwa lata na święta od Play

W ramach świątecznej oferty klienci, którzy zdecydują się podpisać umowę na internet światłowodowy o dowolnej prędkości (tj. do 300 Mbit/s, do 600 Mbit/s, do 1 Gbit/s, do 5 Gbit/s lub do 8 Gbit/s), otrzymają w prezencie dostęp do Netflixa na dwa lata bez dodatkowych opłat.

Ponadto klienci, którzy wybiorą internet światłowodowy w Play o prędkości co najmniej 1 Gbit/s, dostaną bez dodatkowych opłat również subskrypcję Amazon Prime, która zapewnia dostęp m.in. do serwisu streamingowego Prime Video, a także darmowych dostaw z platformy Amazon.pl.

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Cena internetu światłowodowego w Play zaczyna się od 65 złotych miesięcznie (po rabatach za terminowe płatności, e-fakturę i zgody marketingowe). Umowa podpisywana jest na 24 miesiące. Do faktury doliczone zostanie jeszcze 5 złotych za wypożyczenie routera, a także jednorazowa opłata aktywacyjna w wysokości 50 złotych.

W tym miejscu warto przypomnieć, że Orange daje 100% rabatu na światłowód przez 12 miesięcy na święta w 2026 roku (nie dotyczy opłaty w wysokości 4,99 złotych za wypożyczenie routera).

Oferta Play na Boże Narodzenie 2026 na internet z telewizją

Dostęp do Netflixa przez dwa lata bez dodatkowych opłat otrzymają również osoby, które zdecydują się na pakiet, składający się z internetu światłowodowego i Telewizji Max z 217 kanałami i pakietami tematycznymi. Cena zaczyna się od 105 złotych miesięcznie (z rabatami), ale trzeba co miesiąc zapłacić jeszcze 5 złotych za wypożyczenie routera oraz jednorazowo 70 złotych za aktywację.

Ponadto w ramach oferty na Boże Narodzenie 2026 Play daje rabaty na telewizory. Do wyboru w niższych cenach są dwa modele: