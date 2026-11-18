Revolut i Uber oficjalnie ogłosili dziś rozszerzenie współpracy w Wielkiej Brytanii i Europie. Dzięki temu użytkownicy obu usług mogą dużo zyskać.
Od teraz można zapłacić Revolut Pay w aplikacjach Uber i Uber Eats
Revolut wdrożył nową metodę płatności – Revolut Pay – we wrześniu 2022 roku, więc najpewniej jest ona już znana wielu mieszkańcom Polski, szczególnie że od listopada 2025 roku można płacić za pomocą Revolut Pay na Bookingu, a w lipcu 2026 roku udostępniono Revolut Pay w Glovo.
Dziś natomiast oficjalnie ogłoszono rozszerzenie współpracy pomiędzy Revolutem i Uberem w Wielkiej Brytanii i Europie, czego efektem jest wprowadzenie płatności Revolut Pay bezpośrednio w aplikacjach Uber oraz Uber Eats. Dzięki temu użytkownicy będą mogli zapłacić za przejazdy i jedzenie jeszcze szybciej i prościej.
Opłaca się korzystać z Revolut Pay w aplikacjach Uber i Uber Eats
Dlaczego klienci Revolut powinni korzystać z Revolut Pay, gdy można dodać kartę Revolut jako domyślną formę płatności lub płacić nią za pośrednictwem Google Pay? Z okazji rozszerzenia współpracy z Uberem przygotowano atrakcyjną promocję, która z pewnością może zachęcić do korzystania z nowo udostępnionej formy płatności.
Do 6 stycznia 2026 roku za każdą płatność Revolut Pay za przejazd Uberem lub zamówienie złożone w aplikacji Uber Eats Revolut przyzna 5 razy więcej punktów RevPoints. Ponadto w Polsce obowiązuje promocja, w ramach której Revolut daje 10 razy więcej punktów za płatność kartą za przejazd Uberem.
W związku z tym można zgarnąć nawet 15 razy więcej punktów za korzystanie z Revolut Pay. Zebrane punkty da się wymienić również na kartę podarunkową do wykorzystania w aplikacji Uber:
- 25 złotych za 700 punktów,
- 50 złotych za 1400 punktów,
- 75 złotych za 2100 punktów,
- 125 złotych za 3500 punktów,
- 250 złotych za 7000 punktów,
- 500 złotych za 14000 punktów.
Liczba przysługujących RevPoints zależy od posiadanego planu:
- Standard i Plus – do 1 punktu za każde wydane 50 złotych kartą debetową i do 1,5 punktu za każde wydane 50 złotych kartą kredytową,
- Premium – do 1 punktu za każde wydane 20 złotych kartą debetową i do 1,5 punktu za każde wydane 20 złotych kartą kredytową,
- Metal – do 1 punktu za każde wydane 10 złotych kartą debetową i do 2 punktów za każde wydane 10 złotych kartą kredytową,
- Ultra – do 1 punktu za każde wydane 5 złotych kartą debetową i do 1,5 punktu za każde wydane 5 złotych kartą kredytową.