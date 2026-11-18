Revolut i Uber oficjalnie ogłosili dziś rozszerzenie współpracy w Wielkiej Brytanii i Europie. Dzięki temu użytkownicy obu usług mogą dużo zyskać.

Od teraz można zapłacić Revolut Pay w aplikacjach Uber i Uber Eats

Revolut wdrożył nową metodę płatności – Revolut Pay – we wrześniu 2022 roku, więc najpewniej jest ona już znana wielu mieszkańcom Polski, szczególnie że od listopada 2025 roku można płacić za pomocą Revolut Pay na Bookingu, a w lipcu 2026 roku udostępniono Revolut Pay w Glovo.

Dziś natomiast oficjalnie ogłoszono rozszerzenie współpracy pomiędzy Revolutem i Uberem w Wielkiej Brytanii i Europie, czego efektem jest wprowadzenie płatności Revolut Pay bezpośrednio w aplikacjach Uber oraz Uber Eats. Dzięki temu użytkownicy będą mogli zapłacić za przejazdy i jedzenie jeszcze szybciej i prościej.

Opłaca się korzystać z Revolut Pay w aplikacjach Uber i Uber Eats

Dlaczego klienci Revolut powinni korzystać z Revolut Pay, gdy można dodać kartę Revolut jako domyślną formę płatności lub płacić nią za pośrednictwem Google Pay? Z okazji rozszerzenia współpracy z Uberem przygotowano atrakcyjną promocję, która z pewnością może zachęcić do korzystania z nowo udostępnionej formy płatności.

Do 6 stycznia 2026 roku za każdą płatność Revolut Pay za przejazd Uberem lub zamówienie złożone w aplikacji Uber Eats Revolut przyzna 5 razy więcej punktów RevPoints. Ponadto w Polsce obowiązuje promocja, w ramach której Revolut daje 10 razy więcej punktów za płatność kartą za przejazd Uberem.

W związku z tym można zgarnąć nawet 15 razy więcej punktów za korzystanie z Revolut Pay. Zebrane punkty da się wymienić również na kartę podarunkową do wykorzystania w aplikacji Uber:

25 złotych za 700 punktów,

50 złotych za 1400 punktów,

75 złotych za 2100 punktów,

125 złotych za 3500 punktów,

250 złotych za 7000 punktów,

500 złotych za 14000 punktów.

Liczba przysługujących RevPoints zależy od posiadanego planu: