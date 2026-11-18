Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Allegro kary w łącznej wysokości blisko 55 milionów złotych. Zdaniem Prezesa UOKiK firma dopuściła się bowiem greenwashingu, składając obietnice, z których ostatecznie nie (do końca) się wywiązała.

Allegro obiecywało sadzić drzewa. Prezes UOKiK uznał, że nie do końca wywiązało się ze swoich deklaracji

Allegro zachęcało klientów do wyboru dostawy metodą Allegro One, obiecując, że za każde 10 odebranych przesyłek posadzi jedno drzewo. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi jednak, że w rzeczywistości platforma planowała liczbę nasadzeń na podstawie własnych prognoz, przygotowywanych już w poprzednim roku.

W praktyce ma to oznaczać, że Allegro już wcześniej wiedziało, ile drzew posadzi i liczba nasadzeń nie była w żaden sposób zależna od spełnienia warunków przez klientów, ponieważ w części przypadków drzewo zostało posadzone już wcześniej i dopiero później „przypisano” je konkretnej osobie. Co więcej, Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, powiedział, że kilku milionów drzew – ponad połowy deklarowanych przez Allegro – nie posadzono w ogóle.

źródło: UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uważa również, że platforma nie informowała wystarczająco o dodatkowych warunkach, które klienci musieli spełnić, aby Allegro posadziło w ich imieniu drzewo lub przypisało do danej osoby już posadzone. Wymagane było bowiem odebranie 10 przesyłek w ciągu jednego roku kalendarzowego, a od stycznia 2024 roku również złożenie dedykacji w określonym terminie.

Przez długi czas klienci nie mogli jednak tego zrobić, ponieważ – jak podaje UOKiK – możliwość wpisania dedykacji w panelu Allegro One była niedostępna od 6 marca do 25 listopada 2024 roku, czyli aż 264 dni. Platforma nie informowała, że może nastąpić taka sytuacja ani o dacie ponownej dostępności wpisania dedykacji. Zdaniem Urzędu mogło to spowodować, że klienci o tym zapominali lub rezygnowali, przez co nie zostało zasadzone „ich” drzewo.

źródło: UOKiK

Allegro musi zapłacić blisko 55 milionów złotych kary za greenwashing

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Allegro dopuściło się zatem Greenwashingu, w związku z czym zdecydowano się nałożyć na tę firmę kary w łącznej wysokości blisko 55 milionów złotych.

Wcześniej UOKiK zarzucił greenwashing – oprócz Allegro – również DHL, DPD i InPostowi. Ponadto Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty za greenwashing Boltowi, Tchibo i Zarze.