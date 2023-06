W końcu! UKE otwiera drzwi do uruchomienia aukcji 5G w Polsce

Urząd Komunikacji Elektronicznej przekazał informację o publikacji postępowań konsultacyjnych aukcji, które były konieczne do nadania tempa wprowadzeniu „prawdziwego 5G” w Polsce.

Powoli, ale skutecznie do przodu

Miało być szybciej, jest wolniej. Aukcja 5G, umożliwiająca rozdysponowanie pasm częstotliwości potrzebnych do świadczenia usług szybkiego dostępu do mobilnego internetu, niebywale się opóźniła. 31 marca 2020 roku została zawieszona i czekaliśmy niemal 3 lata na to, aż zostanie „odmrożona”.

Pod koniec 2022 roku pojawiły się pierwsze propozycje dotyczące zagospodarowania pasma C, w zakresie częstotliwości 3480-3800 MHz. Od tego czasu przeprowadzono dwa postępowania konsultacyjne, między innymi z operatorami telefonii komórkowych, które chciałyby wykorzystać zwalniane bloki częstotliwości. Pierwszy termin przekazywania sugestii zakończył się 31 stycznia 2023 roku, a drugi – 12 maja.

Nie dziwnym jest, że sieci komórkowe miały pewne obiekcje co do planu narzuconego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Chodziło między innymi o pozostawienie większej elastyczności w zakresie wymaganego pokrycia terytorialnego zasięgiem sieci 5G. O ile osiągnięcie docelowego 90% w większości regionów Polski nie będzie problemem, tak w powiatach granicznych na wschodzie i północy kraju, na pewno pojawią się z tym trudności. W tych regionach trudniej o współpracę operatorów zagranicznych. Nowe warunki wymieniają te gminy, w których wymagane 90-procentowe pokrycie terytorium zasięgiem, obowiązujące wszędzie indziej, nie będzie koniecznością.

Inne zmiany dotyczą na przykład okresu, w którym operatorzy muszą usunąć ze swojej sieci sprzęt infrastrukturalny określony jako pochodzący od dostawcy wysokiego ryzyka. Jak podaje portal Wirtualnemedia, skrócono ten czas z 7 do 5 lat, przy czym z krytycznych elementów sieci będzie trzeba zrezygnować już w pierwszym roku.

Nie zmieniły się główne założenia aukcji, jak choćby cena wywoławcza za blok, która wynosi nadal 450 milionów złotych.

źródło: Netia

Aukcja 5G – jak stoimy z terminami?

Urząd Komunikacji Elektronicznej ma teraz 21 dni na ogłoszenie aukcji dotyczącej częstotliwości używanych przy usługach sieci 5G. Zakłada się, że zwycięzcy będą mogli zarządzać przydzielonymi pasmami jeszcze w IV kwartale 2023 roku.

Więcej szczegółów dotyczących rozplanowania poszczególnych etapów aukcji 5G pojawi się na specjalnej konferencji UKE zaplanowanej na 22 czerwca. Być może wtedy poznamy konkretny termin rozpoczęcia aukcji.