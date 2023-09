Wiemy już niemal wszystko o dwóch nowych Samsungach. Jest średnio

Bez wątpienia znacznie bardziej ekscytujące są doniesienia o high-endach, jednak nie można zapominać o tym, że zdecydowanie częściej klienci decydują się na wybór tańszych urządzeń niż te flagowe. Wygląda na to, że Samsung szykuje się do premiery dwóch budżetowych smartfonów. Co zaoferują?

Co na pokładzie Samsunga Galaxy A05?

W sieci pojawiły się już informacje o spodziewanej specyfikacji przygotowywanych przez południowokoreańskiego producenta nowych smartfonów, o czym informowaliśmy Was na łamach Tabletowo. Część z nich pokrywa się z najnowszymi doniesieniami, jednak okazuje się, że niektóre z kluczowych specyfikacji są zupełnie inne.

Samsung wyposaży model Galaxy A05 w 6,7-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+. Nie znamy szczegółów dotyczących m.in. częstotliwości jego odświeżania, ale z racji tego, iż jest to budżetowe rozwiązanie, to 90 Hz byłoby już miłym zaskoczeniem. We wcięciu nad ekranem pojawi się 8 Mpix kamerka do selfie. Z kolei na tylnym panelu do dyspozycji użytkowników producent ma oddać 50 Mpix aparat główny wspierany przez 2 Mpix czujnik głębi.

Według doniesień motorem napędowym smartfona zostanie chipset MediaTek Helio G85, który będzie współpracować z 4 GB lub 6 GB RAM, a także 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, zależnie od wybranego wariantu. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny będzie akumulator o pojemności 5000 mAh, wspierający ładowanie przewodowe o mocy 25 W.

Samsung Galaxy A05 (źródło: X @sondesix)

Pojawiły się także rendery smartfona, które potwierdzają wcześniejsze doniesienia o tym, że model ten zostanie wyposażony w prążkowany tylny panel, a nie jednolite plecki znane z większości nowych urządzeń Samsunga. Na samym końcu warto wspomnieć też o brakach. Na pokładzie Samsunga Galaxy A05 nie znajdzie się moduł NFC, a w zestawie sprzedażowym na próżno będzie kupującym szukać ładowarki.

Galaxy A05s – jest lepiej, ale dalej średnio

Drugi ze smartfonów zaoferuje wyświetlacz LCD o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu na poziomie 90 Hz. Pod maską modelu z dopiskiem „s” znajdzie się Qualcomm Snapdragon 680 znany teraz głównie z tanich tabletów. Procesor ma współpracować z 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Samsung Galaxy A05s (źróło: X @sondesix)

Względem powyżej opisanego modelu zmiany zaszły także w konfiguracji aparatów. Na tylnym panelu pojawi się jeszcze dodatkowy 2 Mpix sensor przeznaczony do zdjęć makro, a kamerka do selfie w tym urządzeniu to już 13 Mpix jednostka. Akumulator oraz braki są dokładnie takie same jak w przypadku Samsunga Galaxy A05.

Nie ma na razie informacji o tym, kiedy smartfony trafią do sprzedaży ani na jakich rynkach można się ich spodziewać.