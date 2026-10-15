Rywal dla najlepszych. Nowy zegarek Suunto zachwyca czasem pracy

Zadebiutował Suunto Race 3S. To zegarek sportowy dla wymagających miłośników różnego typu aktywności.

Suunto Race 3S pozwoli na naprawdę długi trening

Mam na koncie przebiegnięcie półmaratonu, zdarzało mi się przejechać 100 km rowerem czy spędzić prawie cały dzień na górskich wędrówkach. Mimo tego, prawdopodobnie nie byłbym w stanie nawet w ciągu 2-3 dni rozładować Suunto Race 3S. Producent obiecuje bowiem do 38 godzin działania w trybie dwupasmowego GPS (do 32 godzin przy włączonym ekranie zawsze aktywnym). W trybie podstawowym z kolei zegarek bez ładowarki ma wytrzymać do 12 dni.

Suunto Race 3S wyposażony jest w 1,32-calowy ekran, co jest raczej średnią wartością przy kopercie mającej 46 mm i oznacza spore ramki. Przykładowo Huawei Watch GT 7 Pro przy zbliżonych wymiarach ma ekran 1,47 cala. Z drugiej strony, bohater tego tekstu celuje w nieco innego klienta, któremu bardziej zależy na funkcjach sportowych niż na możliwie największym ekranie. Wypada dodać, że jest to panel AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli i maksymalnej jasności 2000 nitów.

Ekran chroniony jest szkłem szafirowym. Towarzyszy mu tytanowy pierścień koperty i pasek silikonowy. Cała konstrukcja z paskiem waży 56 g, a bez paska 38 g. We wnętrzu pracuje procesor Apollo 510, mający zapewnić szybszą reakcję podczas korzystania z map i menu. Z kolei udoskonalony optyczny moduł pomiaru tętna, wyposażony w sześć diod LED i cztery fotodetektory umieszczone pod zakrzywionym szkłem 2.5D, ma dostarczyć precyzyjnych pomiarów, także podczas intensywnego ruchu.

Suunto Race 3S | fot. Suunto

Zaletą ma być też poprawione pozycjonowanie. Producent skupił się na dokładniejszym zapisie trasy w wymagającym terenie – np. pod gęstymi koronami drzew, między ścianami kanionów czy na krętych górskich szlakach. Użytkownicy powinni docenić bezpłatne mapy offline zawierające m.in. poziomice i nazwy konkretnych miejsc. Mapy, a także muzykę i inne dane, można przechowywać na 64 GB pamięci.

Do tego dochodzi bogaty zestaw trybów sportowych i funkcji związanych z bieganiem. Przykładowo rozwiązanie o nazwie Climb Guidance pokazuje, co czeka biegacza na dalszym odcinku trasy – podbieg czy zbieg. Natomiast funkcja Race Planner przygotowuje spersonalizowany plan tempa na podstawie przebiegu trasy, warunków pogodowych i celu czasowego zawodnika. Może ona również dostarczać wskazówek w czasie rzeczywistym, co powinno być pomocne w utrzymaniu wyznaczonego tempa.

Należy jeszcze wspomnieć, że po sparowaniu pasa do pomiaru tętna Suunto można korzystać z funkcji ZoneSense. Jej zadanie sprowadza się do określenia rzeczywistej intensywność wysiłku na podstawie reakcji organizmu.

Suunto Race 3S | fot. Suunto

Suunto AI Coach – nowy trener AI

Firma, wraz z premierą nowego zegarka, ogłosiła nową wersję Suunto AI Coach. Mamy do czynienia z trenerem dostępnym w aplikacji Suunto, który wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji. Narzędzie pod uwagę bierze dane treningowe i na ich podstawie generuje praktyczne wnioski, wskazówki i podpowiada konkretne działania.

W założeniach nowość ma pomóc w lepszym zrozumieniu wyników, ocenie aktualnej formy i zdecydowaniu, co należy zrobić dalej, aby pracować nad lepszą formą. Suunto twierdzi, że użytkownik może zadać dowolne pytanie dotyczące treningu i otrzyma jasne, dopasowane do kontekstu odpowiedzi. Co więcej, wskazówki mogą być uzupełniane o wizualizacje, takie jak wykresy, tabele i mapy.

Klienci, którzy kupią Suunto Race 3S, mogą otrzymać trzy miesiące bezpłatnego dostępu do Suunto AI Coach. W celu skorzystania z oferty należy sparować zegarek z aplikacją Suunto i aktywować go najpóźniej do 31 grudnia 2026 roku.

Na pozostałych kompatybilnych zegarkach rozwiązanie zadebiutuje na początku 2027 roku. Ceny subskrypcji na ten moment nie są jeszcze znane.

Suunto AI Coach | fot. Suunto

Suunto Race 3S – cena i dostępność

Nowy zegarek Suunto Race 3S oferowany jest w trzech wersjach kolorystycznych – Orchid, Feather i Black. W oficjalnym sklepie został wyceniony na 2199 złotych i jest już dostępny w sprzedaży. Firma informuje, że pojawi się również u autoryzowanych partnerów.

Warto dodać, że w 2026 roku zadebiutował Suunto Run 2, czyli model skierowany dla biegaczy. Ponadto producent wprowadził Suunto Core 2 – zegarek oferujący imponujący czas pracy.