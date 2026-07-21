Ten zegarek imponuje czasem pracy. To „powrót do korzeni”

Smartwatche najczęściej trzeba ładować codziennie lub raz na kilka albo kilkanaście dni. Ten zegarek jest jednak inny – w jego przypadku można zapomnieć o ładowaniu.

Nowy zegarek Suunto Core 2 oferuje imponujący czas pracy

Pierwszy zegarek Suunto Core zadebiutował w 2007 roku, czyli prawie 20 lat temu. Dziś producent ogłosił, że postanowił powrócić do korzeni opartych na eksploracji i outdoorze, wprowadzając na rynek ulepszony zegarek Suunto Core 2 w kopercie o rozmiarze 49 mm z paskiem o szerokości 22 mm.

Nowy zegarek Suunto Core 2 wyposażony jest w wyświetlacz LCD o przekątnej 1,3 cala i wysokim kontraście, który pokryto szkłem Corning Gorilla Glass oraz nową powłoką, zwiększającą współczynnik refleksyjności z 6 do 10%. Producent deklaruje, że jest on aż o 40% jaśniejszy i perfekcyjnie czytelny nawet w pełnym, ostrym słońcu.

Suunto Core 2 (źródło: Suunto)

Użytkownik może też skorzystać z trybu taktycznego, który pozwala przełączać się pomiędzy czerwonym a zielonym światłem. To pierwsze przyda się w ciemności, natomiast drugie wtedy, gdy wzrok będzie zmęczony.

Zegarek Suunto Core 2 zasila wymienna bateria pastylkowa CR3032, która ma zapewnić energię na nawet 15 miesięcy (tak, miesięcy – nie dni). Z tego powodu model ten jest idealnym kompanem na długie wyprawy z dala od cywilizacji (i gniazdek elektrycznych).

Suunto Core 2 (źródło: Suunto)

Niestraszna mu również woda, jako że zegarek Suunto Core 2 cechuje się odpornością do 10 ATM i oferuje tryb nurkowy. Jego mocną stroną mają być również diametralnie przeprojektowany zestaw czujników oraz zoptymalizowane algorytmy przetwarzania danych – producent deklaruje, że użytkownik może liczyć na znacznie wyższą stabilność i precyzję odczytów wysokości, trendów barometrycznych oraz kierunków kompasu.

Ponadto ulepszono funkcje pomiaru ciśnienia i oddano do dyspozycji użytkownika funkcję Storm Alarm, która z wyprzedzeniem ostrzega o gwałtownych załamaniach pogody, a także magnetyczny kompas i monitorowanie faz księżyca. Naturalnie jest też licznik kroków.

Zegarek Suunto Core 2 można połączyć ze smartfonem poprzez Bluetooth, aby zsynchronizować czas, pobrać i zainstalować aktualizacje oraz przesyłać dane do aplikacji Suunto.

Suunto Core 2 – dostępność

Nowy zegarek Suunto Core 2 jest już dostępny w Polsce w cenie 769 złotych w zestawie z silikonowym paskiem.