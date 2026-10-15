Orange daje solidny powód, żeby przejść do Orange Flex. Do wzięcia żywa gotówka

Orange jest na fali wznoszącej, jeśli chodzi o liczbę klientów i na pewno chce, żeby ten korzystny trend się utrzymał. Może pomóc w tym nowy program, który ma zachęcić klientów do wybrania Orange Flex.

Nowość w Orange Flex – program poleceń „Polecaj i zarabiaj”

Orange, podobnie jak konkurencja, nieustannie przygotowuje różne promocje, które mają zachęcić klientów do wybrania jego oferty. Z raportów UKE wynika, że ta strategia przynosi oczekiwane efekty, gdyż w trzecim kwartale 2026 roku Orange zyskał więcej numerów niż stracił, a w pierwszym i drugim kwartale 2026 roku Orange odnotował nawet najlepszy wynik przenoszenia numerów wśród tzw. Wielkiej Czwórki.

Operator ogłosił nowy program poleceń pod nazwą Polecaj i zarabiaj, skierowany do obecnych i nowych klientów Orange Flex. Zapewnia on korzyści zarówno polecającym, jak i zachęcanym do dołączenia do grona użytkowników tej oferty. Warunki są bardzo proste do spełnienia, a korzyści wymierne i na pewno (bardzo) atrakcyjne.

Jakie korzyści daje program poleceń Orange Flex „Polecaj i zarabiaj” obecnym i nowym klientom?

Aktualny klient Orange Flex otrzyma za skuteczne polecenie 70 złotych, które może przeznaczyć zarówno na zakupy w aplikacji Orange Flex, jak i wypłacić na wskazane konto bankowe. Nagroda zostanie przyznana w drugim miesiącu po aktywacji planu przez nowego klienta.

Z kolei osoba, której skutecznie polecono Orange Flex, otrzyma rabat w wysokości 50% na subskrypcję przez pierwsze 6 miesięcy. Oznacza to oszczędność rzędu:

105 złotych w przypadku wybrania planu za 35 złotych miesięcznie z 75 GB w Polsce i 12,03 GB w roamingu w Unii Europejskiej,

105 złotych w przypadku wybrania planu za 50 złotych miesięcznie ze 150 GB w Polsce i 17,18 GB w roamingu w Unii Europejskiej,

240 złotych w przypadku wybrania planu za 80 złotych miesięcznie z internetem bez limitu w Polsce, dodatkową paczką 250 GB i 27,49 GB w roamingu w Unii Europejskiej.

Jak polecić Orange Flex, żeby dostać 70 złotych za każdą osobę?

Aby polecić Orange Flex, trzeba zalogować się do aplikacji i przejść do sekcji Polecaj i zarabiaj, aby uzyskać kod polecający, który musi wpisać podczas rejestracji nowy klient.

Operator zastrzega, że w jednym okresie rozliczeniowym można otrzymać maksymalnie 5 nagród, czyli 350 złotych. Ponadto przysługuje ona wyłącznie za polecenie osób, które nigdy wcześniej nie korzystały z Orange Flex.

Regulamin promocji „Polecaj i zarabiaj 3.0” (PDF)