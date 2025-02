Dużo internetu za mało pieniędzy – nowa oferta znanej marki może Cię skusić

Red Bull Mobile zaktualizował swoją ofertę. Subskrypcja na telefon jest teraz nieco tańsza, na start zapłacisz o połowę mniej, a przez 3 miesiące skorzystasz z nielimitowanego internetu 5G.

Wielkie zmiany w Red Bull Mobile

Red Bull Mobile jest jednym z wirtualnych operatorów telekomunikacyjnych, który świadczy swoje usługi na terenie Polski, Belgii oraz Austrii. Podstawą działania RBM w naszym kraju jest subskrypcja na telefon.

We wrześniu 2023 roku Red Bull Mobile oficjalnie rozstał się z Play i zbratał z T-Mobile. Wraz ze zmianami klienci otrzymali od operatora nową ofertę za 40 złotych miesięcznie z uwzględnieniem rabatu za zgody marketingowe (5 złotych), przy czym za pierwszy miesiąc użytkownicy płacili jedną złotówkę. W ramach pakietu znalazły się nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet internetu 5G, który przez pierwsze 6 miesięcy był nielimitowany, a później zawierał 60 GB internetu na 30 dni.

Red Bull Mobile – nowa oferta subskrypcji z nielimitowanym internetem na start

RBM postanowił teraz zaktualizować swoją ofertę subskrypcji, choć klienci nadal mają do „wyboru” tylko jedną propozycję. Została ona podzielona na dwie grupy – dla osób, które chcą kupić nowy numer oraz dla osób przenoszących numer. W obu przypadkach subskrybent otrzymuje dostęp do nielimitowanych rozmów, SMS-ów, MMS-ów w kraju i na terenie Unii Europejskiej. Przez 90 dni od aktywacji użytkownicy obu rozwiązań będą mogli skorzystać z nielimitowanego internetu – od czwartego miesiąca zostanie on ograniczony do 60 GB.

Nowa oferta subskrypcyjna (źródło: Red Bull Mobile)

Osoby, które wykupują subskrypcję na nowy numer telefonu, w pierwszym miesiącu zapłacą 15 złotych za 30 dni, w kolejnych natomiast koszt wyniesie 30 złotych za 30 dni. Oferta dla klientów przenoszących numer została wyceniona na 15 złotych przez pierwsze 6 miesięcy, zaś od siódmego miesiąca koszt ten wzrośnie do 30 złotych za 30 dni. Ceny uwzględniają rabat 5 złotych za zgody marketingowe.

Nowa oferta subskrypcyjna (źródło: Red Bull Mobile)

W ramach subskrypcji Red Bull Mobile oferuje dostęp do sieci 5G i zasięgu T-Mobile. Limit danych w roamingu na terenie Unii Europejskiej został ustalony na 9,88 GB. Ponadto klienci korzystający z aplikacji mogą zdobywać nagrody ze Świata Red Bulla, a także otrzymywać 10% bonus za doładowania w aplikacji.