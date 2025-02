No w końcu! Apple TV dostępne na Androidzie – jak działa?

Czas oczekiwania wreszcie dobiegł końca. Aplikacja Apple TV oficjalnie wylądowała w sklepie Google Play, co oznacza – ni mniej, ni więcej – że na smartfonach i tabletach z Androidem można już wygodnie korzystać z serwisu Apple TV+.

Aplikacja Apple TV na Androidzie. Nareszcie!

To doprawdy dziwaczne, ale aplikacja Apple TV przez wiele lat nie była dostępna na mobilnych urządzeniach z Androidem. Posiadacze takich smartfonów lub tabletów, jeśli chcieli oglądać filmy i seriale na Apple TV+, musieli albo skorzystać z przeglądarki internetowej, albo też postawić na większy ekran – komputer lub telewizor. I nie jest to kwestia polityki, gdyż przykładowo Apple Music ma aplikację na Androida od dekady.

Tak czy siak, problemy z dostępnością można uznać za historię. Aplikacja Apple TV jest już bowiem dostępna w sklepie Google Play i można ją zainstalować na dowolnym smartfonie lub tablecie z systemem operacyjnym Android 10 lub nowszym. Można też wykorzystać płatności w sklepie Google do rozliczeń.

Apple TV+ na Androidzie (screeny: Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Skoro już przy rozliczeniach jesteśmy, to wspomnę od razu, że subskrypcja Apple TV+ kosztuje 34,99 złotych miesięcznie, a jednym pakietem można dzielić się z maksymalnie pięcioma członkami rodziny. W zamian uzyskujecie dostęp do biblioteki zawierającej kilkaset filmów i seriali, wśród których nie brakuje też produkcji na wyłączność. Można również oczekiwać braku reklam, za to obecności trybu offline oraz wysokiej jakości obrazu i dźwięku.

Jak działa Apple TV na Androidzie? Porównanie z iOS

Wstępne redakcyjne testy wykazały, że na Androidzie obraz jest jaśniejszy i – co ciekawe – aplikacja szybciej łapie wysoką jakość. Apple TV+ na iOS potrzebuje trochę więcej czasu, ale ostatecznie oferuje jeszcze wyższą jakość. Oczywiście to tylko wyniki szybkiej analizy – potraktuj to więc z odpowiednim dystansem.

Porównanie Apple TV+: na górze iPhone, na dole Samsung Galaxy S25+ z Androidem (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Jeśli zaś chodzi o sam interfejs i działanie, to aplikacja Apple TV na obu systemach jest praktycznie taka sama. Zatem może i trzeba było poczekać nieco dłużej, ale za to nie ma teraz powodów, by narzekać.