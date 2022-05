Czas na Kraków i Katowice. Stuart nie jest już taki malutki!

Do dostaw ekspresowych można się szybko przyzwyczaić. To niezwykle wygodne, gdy zamówiony przez nas towar trafia do nas błyskawicznie. Stuart – firma, która specjalizuje się w dostarczaniu przesyłek na tzw. ostatniej mili, jest dostępna w kolejnych polskich miastach.

Stuart dociera na południe Polski

Firma Stuart jest częścią grupy DPD i dotąd z jej usług można było korzystać z Warszawie, Szczecinie i Toruniu. Ta logistyczna platforma B2B umożliwia dostarczanie przesyłek na ostatniej mili w mniej niż 30 minut. Dwa lata doświadczenia w Polsce i jeszcze większe zaplecze działalności we Francji, zaowocowało rozszerzeniem „terytorium”, na którym Stuart operuje.

W Warszawie z szybkich dostaw można skorzystać w Śródmieściu, na Mokotowie, Woli oraz Pradze Północ i Południe. W najbliższym czasie planuje się poszerzenie zakresu usług o kolejne dzielnice. Są to jednak lokalizacje zamknięte w obrębie Stolicy. Następnym krokiem okazało się otwarcie się na rynek w Katowicach i Krakowie.

W Krakowie Stuart działa na obszarze Starego Miasta, Nowej Huty, Czyżyn oraz Krowodorza. W ostatnim czasie firma nawiązała też współpracę z trzema restauracjami działającymi na terenie Centrum Handlowego Bonarka.

W Katowicach kurierów Stuart zobaczymy z kolei na terenie Centrum, Osiedla Tysiąclecia, Ligoty i Centrum Handlowego Silesia.

Zamówisz z KFC, dojedzie ciepłe

Usługi dostarczania jedzenia na terytorium miast potrafią działać bardzo… różnie. Niektóre produkty potrafią znaleźć się pod naszymi drzwiami dość szybko. W innym wypadku czekamy na dostawę, bo kurier utknął gdzieś z naszym zamówieniem – i nie mamy na to wpływu.

Stuart obsługuje spółkę AmRest – zarządzającą w Polsce markami Pizza Hut oraz Burger King. Poza tym do najważniejszych klientów tej platformy są restauracje Sphinx, North Food i Rebel Tang, oraz sklepy Społem. Nie chodzi tylko o sektor gastronomiczny. Globalnie Stuart to już ponad 8 tys. klientów biznesowych, w tym rozpoznawalne i cenione na całym świecie marki Apple, Nike, Ikea, czy Zara.

Stuart chwali się przy okazji, że już ponad 60% floty firmy jest przyjazna środowisku – chodzi o rowery, hulajnogi i motorowery elektryczne i e-auta. Skupi się na tym aspekcie także w w Krakowie i Katowicach, gdzie niskoemisyjność transportu stale rośnie na znaczeniu.