Śmiech na sali. Always On Display na iPhone’ach dostępny tylko dla nielicznych?

Niebywałe, że Apple tak długo schodzi z wprowadzeniem funkcji, która jest obecna na smartfonach z Androidem od długich lat i ceni ją wielu ich użytkowników. Always on Display może nareszcie pojawić się w iOS 16, ale… nie u wszystkich.

AOD tylko dla burżuja?

Always On Display umożliwia wyświetlanie wybranych informacji na ekranie smartfona praktycznie zawsze, kiedy ten leży bezczynnie na biurku. Z opcji tej od lat korzystają posiadacze urządzeń z systemem Android i ekranem OLED. Oczywiście nie wszystkie sprzęty oferują taką funkcję (zależy to między innymi od producenta i tworzonego przez niego oprogramowania z nakładką systemową na czele). Jednak jest to coś, czego iPhone’om po prostu brakuje.

Oto Always on Display w… Samsungu Galaxy S7 z 2016 roku

Apple podobno chciało zaimplementować Always On Display w iPhonie 13, ale coś nie pykło. Wdrożenie takiego rozwiązania ma nastąpić dopiero w iOS 16, na temat którego wiele usłyszymy podczas zbliżającej się konferencji WWDS 2022. Funkcja będzie umożliwiać wyświetlanie pojawiających się powiadomień i innych informacji, bez konieczności pełnego wybudzania całego wyświetlacza.

Zgodnie z przewidywaniami Marka Gurmanna z Bloomberga, AOD co prawda trafi do iPhone’ów, ale… jedynie do modeli Pro. Przynajmniej na początku. Najwyraźniej to na tyle zaawansowana rzecz, że posiadacze „zwykłych” iPhone’ów będą musieli poczekać na swoją kolej, by móc cieszyć się z tak amazing opcji. Mało prawdopodobne, żeby Apple miało zamiar tłumaczyć się, dlaczego wyróżnia topowe modele smartfonów względem podstawowych wersji. Jeśli dojdzie do takiego rozdzielenia, firma zapewne podejmie kroki, by różnice w oprogramowaniu zostały w miarę szybko zniwelowane.

iOS 16 z wieloma zmianami

Jeśli doniesienia są poprawne, Apple podejmie w tym roku jeszcze większe starania, by nadgonić brakujące względem Androida funkcjonalności. Na przykład tapety na ekranie blokady mają być częściowo interaktywne (wow, ponownie rzecz obecna w Androidzie od lat). Oprócz tego obsługa wielozadaniowości ma być rozwinięta – do postaci wspierania podzielonego ekranu (szok!) i otwierania programów w okienkach (nie może być!).

Jeśli wspomniane nowości naprawdę zagoszczą w iOS 16, to nie będziemy musieli na nie zbyt długo czekać. Wszystkie sensacje Apple powinno potwierdzić już na początku przyszłego tygodnia. WWDC 2022 zaplanowano na 6 czerwca.