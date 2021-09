Kierunek Katowice! Intel Extreme Masters 2022 odbędzie się z udziałem publiczności

Pozytywne wieści płyną od organizatorów Intel Extreme Masters. W przyszłym roku impreza także zawita do Katowic. Tym razem jednak, po dwóch latach przerwy, odbędzie się ona z udziałem publiczności. To może oznaczać tylko jedno – kapitalną imprezę dla fanów gier w Polsce!

Najgorętszy weekend w Katowicach

25-27 luty 2022 – zaplanujcie sobie już teraz ten weekend, bo pomimo – prawdopodobnie – zimnych temperatur, to będzie najgorętsza impreza przyszłego roku w Katowicach. Intel Extreme Masters 2022 Katowice to jeden z wielu przystanków turniejowych cyklu ESL Pro Tour, na których zobaczycie zmagania w Counter Strike: Global Offensive, Warcraft III: Reign of Chaos oraz Starcraft II.

Reklama

Polskie wydarzenie skupi się głównie na Counter Strike: Global Offensive. Przyszłoroczna edycja ESL Pro Tour stawia na uproszczenie formatu rozgrywek oraz zabawę offline. W evencie, jaki odbędzie się w Katowicach, pula nagród wyniesie ponad milion dolarów. Zawalczą o nią najlepsze drużyny grające w kultową już strzelankę produkcji Valve.

Harmonogram rozgrywek ESL Pro Tour 2022. Część z nich zobaczymy podczas Intel Extreme Masters, na żywo w Katowicach.

Branża gier – wkrótce offline

W dobie prezentacji na Discordzie czy konferencji pokazywanych na YouTube, dobrze wiedzieć iż branża gamingowa, a w szczególności odłam e-sportowy, wracają powoli do życia. Gry zostały stworzone po to, by cieszyć się nimi wspólnie. Choć w nowej rzeczywistości nauczyliśmy się już radzić sobie z ograniczeniami mobilności, żaden wątek na Reddicie nie zastąpi żywej dyskusji zapalonych graczy.

Sam e-sport zarabia obecnie kolosalne pieniądze, dlatego obecność tak wielkich imprez, jak Intel Extreme Masters, w Polsce po prostu cieszy. To nie tylko okazja by zobaczyć na żywo najlepszych graczy na świecie. Wiele innych studiów oraz firm korzysta z okazji, by wystawiać się na IEM, przez co event ten jest prawdziwym świętem wszystkich graczy. Kto wie, może uda nam się w przyszłym roku spotkać w Katowicach? Po dwóch latach pokazów online, taki wypad byłby dla mnie z pewnością odświeżający.