Maleństwo z olbrzymim potencjałem. Nowy dron DJI już w Polsce

Maluteńki dron, a może po prostu latająca kamera? Jakkolwiek by go nie określać, DJI Neo 2 to wyjątkowo intrygujący sprzęt, dostępny w dodatku w atrakcyjnej cenie. Można go już kupić w Polsce. Co oferuje?

DJI Neo 2, czyli jeszcze lepsza kamerka w formie drona

DJI Neo 2 to jeden z najbardziej kompaktowych i najlżejszych dronów w ofercie chińskiego producenta. Waży zaledwie 151 gramów, co oznacza, że sporo brakuje mu do tego, by był objęty wprowadzonym w życie 13 listopada 2025 roku obowiązkiem wykupienia ubezpieczenia OC na dron (dotyczy to modeli ważących 250 gramów lub więcej, niezależnie od formy wykorzystania).

Pomimo tak niewielkich gabarytów, dron DJI Neo 2 może pochwalić się bardzo dobrym wyposażeniem. Jego kluczowym elementem jest kamera z 1/2-calową matrycą CMOS o rozdzielczości 12 Mpix oraz przysłoną f/2.2. Umożliwia nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K przy płynności sięgającej nawet 100 klatek na sekundę.

Zintegrowany gimbal stabilizuje obraz w czasie rzeczywistym, a funkcja utrzymywania obiektu w centralnej części kadru działa poprawnie nawet przy prędkości 43 km/h. Nowy dron DJI potrafi też automatycznie realizować efektowne ujęcia, a wielokierunkowy system wykrywania przeszkód pozwala mu to robić bez obaw o uszkodzenia.

DJI Neo 2 (fot. DJI)

DJI Neo 2 jest dronem nastawionym na intuicyjność obsługi. Stąd między innymi możliwość startowania z otwartej dłoni (i lądowania na niej), a także sterowania przy użyciu gestów – dłońmi można kontrolować ruch drona, jak i aktywować jego funkcje. Poza tym nowy model obsługuje także sterowanie głosowe.

Warto jeszcze wspomnieć o czasie lotu sięgającym 19 minut na jednym ładowaniu oraz o obecności 49 GB pamięci na pliki. Tej ostatniej wystarczy na 105 minut filmu w jakości 4K/60fps, 175 minut filmu 4K/30fps lub nawet 241 minut filmu 1080p/60fps.

Ile kosztuje dron DJI Neo 2 w Polsce? Cena jest kusząca

Dron DJI Neo 2 wleciał już na polski rynek. Do wyboru są cztery warianty:

sam dron DJI Neo 2 kosztuje 1099 złotych,

zestaw DJI Neo 2 Fly More Combo (z 2 dodatkowymi akumulatorami i hubem ładującym) kosztuje 1529 złotych,

zestaw DJI Neo 2 Fly More Combo (z 2 dodatkowymi akumulatorami, hubem ładującym, cyfrowym nadajnikiem-odbiornikiem i aparaturą sterującą RC-N3) kosztuje 1849 złotych,

a zestaw DJI Neo 2 Motion Fly More Combo (z 2 dodatkowymi akumulatorami, hubem ładującym, cyfrowym nadajnikiem-odbiornikiem oraz goglami DJI Goggles N3 z kontrolerem) kosztuje 2649 złotych.

Każdy z tych czterech wariantów jest już dostępny do kupienia w naszym kraju.

Gdzie kupić? DJI Neo 2 ok. 1099 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? DJI Neo 2 Fly More Combo z kontrolerem ok. 1849 zł Allegro Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Specyfikacja DJI Neo 2 vs DJI Neo – porównanie

Nowe modele są więc niewiele droższe od pierwszej generacji DJI Neo, która startowała z poziomu 919 złotych. Równocześnie zaś oferują wyższą jakość nagrań, 2-osiową (a nie 1-osiową) stabilizację, większą liczbę trybów automatycznych, możliwość sterowania gestami i lądowania na dłoni, wielokierunkowe omijanie przeszkód i śledzenie obiektu z wyższą prędkością oraz przeszło dwa razy więcej pamięci.

Spójrz na porównanie:

DJI Neo 2 DJI Neo Waga 151 gramów 135 gramów Maks. jakość nagrań 4K/100fps 4K/30fps Stabilizacja 2-osiowa 1-osiowa Śledzenie obiektu FocusTrack (do 43 km/h):

– ActiveTrack,

– Spotlight,

– Point of Interest FocusTrack (do 29 km/h):

– Spotlight,

– Point of Interest Obsługa gestów Tak Nie Startowanie z dłoni / lądowanie na dłoni Tak / Tak Tak / Nie Wielokierunkowe wykrywanie przeszkód Tak Nie Maks. czas lotu 19 minut 18 minut Pamięć wewnętrzna 49 GB 22 GB

Co tu dużo mówić – progres widać gołym okiem.