Najnowszy soundbar Xiaomi już dostępny w Polsce. Design i możliwości mogą się podobać

Coraz mniej osób decyduje się na pełnowymiarowe kina domowe, najczęściej ze względu na ich cenę i wielkość swoich domostw. Chiński producent elektroniki postanowił rozwiązać te problemy, wprowadzając do sprzedaży najnowszy Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch, który już został doceniony nagrodą Red Dot Design Award.

Co drzemie, a raczej gra w najnowszym Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch?

Odpowiedni dźwięk podczas oglądania filmu czy grania na konsoli jest niezwykle ważny. Omówmy zatem nagłośnienie, które ma do zaoferowania Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch. Przede wszystkim, jak sama nazwa nam podpowiada, jest to sprzęt grający w konfiguracji 2.1.

W zestawie znajdziemy listwę stereo, wyposażoną w dwa pełnozakresowe głośniki i odpowiedzialny za niskie tony zewnętrzny bezprzewodowy subwoofer o wielkości 6,5 cala. Jak podaje producent, całość ma zapewnić potężny dźwięk o łącznej mocy 300 W.

Dla jeszcze lepszych wrażeń, urządzenie wyposażono w zaawansowany dekoder dźwięku z DTS Virtual:X i Dolby Audio, aby zapewnić realistyczne przestrzenne doznania.

Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch (źródło: Xiaomi)

Wiele trybów i możliwości połączeń

Użytkownicy mają wiele potrzeb. Chiński producent, świadomy różnorodnych oczekiwań klientów, postanowił dać im możliwość wyboru i tym sposobem zapewnił sześć trybów brzmienia: standardowy, muzyki, DTS Virtual:X, filmowy, gier i wiadomości.

Soundbar jest wyposażony w złącza HDMI (ARC), optyczne i koncentryczne oraz oferuje łączność Bluetooth, aby zapewnić połączenie nie tylko z telewizorem, ale z czym tylko użytkownik zapragnie. Można skorzystać też z NFC – wystarczy przyłożyć telefon do obudowy w wyznaczonym miejscu, aby po chwili odtwarzać dźwięk za pośrednictwem Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch (dotyczy smartfonów z Androidem 8.1 i nowszym).

W zestawie znajdziemy również pilot, który pozwala na sterowanie sprzętem z wygodnej kanapowej pozycji.

Design doceniony na europejskiej scenie

Xiaomi postawiło na minimalistyczny design. Obudowa została wykonana ze szczotkowanego metalu o strukturze plastra miodu, przyciski umieszczono na górze, natomiast przetworniki i wyświetlacz znajdujące się w listwie schowano za metalową siatką.

Soundbar można powiesić na ścianie, a całość sprawia wrażenie urządzenia premium, które wpisze się w większość wnętrz. Dzięki minimalistycznej elegancji soundbar, zarówno ten w omawianej wersji 2.1, jak również 2.0, zdobył nagrodę Red Dot Design Award.

Cena soundbara Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch w Polsce

Produkt został wyceniony na niespełna 800 złotych. W sklepie Xiaomi na razie jest niedostępny, ale można go nabyć u wybranych sprzedawców.

Gdzie kupić? Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch ok. 760 zł RTV Euro AGD Allegro Zawiera linki afiliacyjne.

Najnowsze urządzenie od Xiaomi wydaje się odpowiednim wyborem dla osób poszukujących dobrego brzmienia i estetycznego wyglądu za niewygórowaną cenę.