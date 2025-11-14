Ruszyło głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Oto finaliści

Młodzieżowe Słowo Roku to jeden z najszerzej komentowanych plebiscytów w Polsce. Właśnie poznaliśmy piętnaście wyrażeń, które walczą w jubileuszowej, dziesiątej edycji.

Klasa plebiscyt

Aż trudno uwierzyć, że Młodzieżowe Słowo Roku doczekało się 10. edycji. Wydawnictwo Naukowe PWN z pewnością nie spodziewało się w 2016, że niewinna pół-zabawa, pół-projekt, mający popularyzować język polski wśród młodzieży, tak szybko stanie się jednym z najpopularniejszych plebiscytów w Polsce, komentowanym zarówno przez młodszych, jak i przez osoby, które swoje młodzieńcze lata przeżywały kilka dekad temu.

Po zebraniu zgłoszeń w okresie 8 października – 5 listopada 2025 roku, jury wyłoniło 15 słów, które były zgłaszane przez internautów oraz były zgodne z regulaminem konkursu. Oznacza to dwie kwestie. Pierwsza – słowo nie może być nagrodzone w poprzednich edycjach Plebiscytu. Druga – dyskwalifikowane są wyrażenia:

obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje,

zawierające treści niezgodne z prawem,

nawołujące do nietolerancji lub przemocy,

są częścią mowy nienawiści,

dotyczą sporów politycznych i mogą niepotrzebnie eskalować napięcie,

odnoszą się do organizacji, miejsc lub konkretnych osób,

są częścią działań, które mają wpłynąć na wynik Plebiscytu.

Młodzieżowe Słowo Roku 2025 – kto trafił do finału?

Osoby, które pamiętają poprzednie edycje na Młodzieżowe Słowo Roku, z pewnością znajdą wśród piętnastu wyrażeń znajome zwroty pokroju „brainrot” czy „skibidi”. Inni z pewnością złapią się za głowę, czytając znaczenie niektórych słów.

Nie przedłużając jednak, sprawdźmy, kto w tym roku ma szansę na koronę:

6 7 – idiom liczbowy o nieustalonym znaczeniu; może być żartem, sygnałem radości lub sposobem na podtrzymanie kontaktu w komunikacji,

– idiom liczbowy o nieustalonym znaczeniu; może być żartem, sygnałem radości lub sposobem na podtrzymanie kontaktu w komunikacji, brainrot – specyficzne treści tworzone w mediach społecznościowych,

– specyficzne treści tworzone w mediach społecznościowych, bro – kolega, bliski znajomy; skrót od angielskiego słowa brother,

– kolega, bliski znajomy; skrót od angielskiego słowa brother, fr – skrót od angielskiego for real; „naprawdę” używane jako potwierdzenie lub ironicznie,

– skrót od angielskiego for real; „naprawdę” używane jako potwierdzenie lub ironicznie, freaky – ang. dziwaczny, trochę przerażający; zwrot używany w celu opisania czegoś wykraczającego poza normy estetyczne i społeczne,

– ang. dziwaczny, trochę przerażający; zwrot używany w celu opisania czegoś wykraczającego poza normy estetyczne i społeczne, GOAT – skrót od „Greatest of All Time”; określenie kogoś najlepszego w danej dziedzinie,

– skrót od „Greatest of All Time”; określenie kogoś najlepszego w danej dziedzinie, klasa – aprobata i pozytywna ocena kogoś lub czegoś,

– aprobata i pozytywna ocena kogoś lub czegoś, lowkey – zapożyczenie z języka angielskiego, sygnalizujące przedstawienie powściągliwej, stonowanej opinii,

– zapożyczenie z języka angielskiego, sygnalizujące przedstawienie powściągliwej, stonowanej opinii, OKPA – zbitka słowna 'OK’ oraz 'pa’, zapisywane również jako „okejpa”, „okipa”, „okejtopa” czy „okitopa”,

– zbitka słowna 'OK’ oraz 'pa’, zapisywane również jako „okejpa”, „okipa”, „okejtopa” czy „okitopa”, skibidi – słowo pozbawione konkretnego znaczenia; wskazuje jedynie na emocje mówiącego,

– słowo pozbawione konkretnego znaczenia; wskazuje jedynie na emocje mówiącego, slay – określenie czegoś sprawiającego wrażenie lub wykonywanego w sposób znakomity,

– określenie czegoś sprawiającego wrażenie lub wykonywanego w sposób znakomity, szacun – skrót od słowa szacunek,

– skrót od słowa szacunek, szponcić / szpont – robić coś niewłaściwego, złego lub szkodliwego,

– robić coś niewłaściwego, złego lub szkodliwego, tuff – inaczej atrakcyjny, imponujący lub fajny,

– inaczej atrakcyjny, imponujący lub fajny, twin – osoba, z którą czujemy się idealnie dopasowani, niczym bliźniacy.

Głosowanie trwa do 30 listopada 2025 roku na oficjalnej stronie Plebiscytu, a wynik zostanie ogłoszony 8 grudnia 2025 roku. Patrząc na popularność, jaką cieszył się kilka miesięcy temu „italian brainrot”, i rozwój narzędzi AI umożlwiających tworzenie tego typu treści, coś czuję, że „gnicie mózgu” będzie w tym roku mocnym zawodnikiem.