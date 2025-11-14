Szybki internet i VOD z krótką umową. Do tego miesiąc gratis

Zawieranie umów na wiele lat nie zawsze jest wyjściem, które zadowoli użytkownika. Z pomocą przychodzi jeden z operatorów, świadczących usługi w Polsce. Oferuje teraz krótką umowę abonamentową na szybki internet i VOD, a do tego pierwszy miesiąc daje gratis.
Krótka umowa na szybki internet
Jeśli szukasz szybkiego internetu z krótką umową – jeden z operatorów przygotował dla Ciebie ciekawą nowość. Z okazji Black Friday Netia zaanonsowała nową ofertę, w której umowa zawierana jest na zaledwie 9 miesięcy. Co więcej, pierwszy miesiąc dostępu do usług jest gratis.
Oferta obowiązuje aż do 9 stycznia 2026 roku i obejmuje stacjonarny dostęp do internetu własnej sieci Netii w budownictwie wielorodzinnym. Ceny za miesięczny dostęp do internetu prezentują się następująco:
|Prędkość internetu
|Miesięczna opłata abonamentowa (od 2. do 9. miesiąca)
|do 300 Mb/s
|55 złotych
|do 600 Mb/s
|65 złotych
|do 1 Gb/s
|80 złotych
|do 2 Gb/s
|100 złotych
Internet w pakiecie z VOD
Netia przygotowała również ofertę dla fanów kina i seriali. Podpisując umowę na internet, możesz wykupić dostęp serwisów streamingowych. Cena abonamentu w przypadku internetu z prędkością do 300 Mb/s wyniesie:
- 65 złotych miesięcznie ze SkyShowtime w pakiecie,
- 80 złotych miesięcznie z Disney+ w pakiecie,
- 80 złotych miesięcznie z HBO Max w pakiecie.
Co ważne, ceny te uwzględniają rabat za e-fakturę oraz wyrażenie zgód marketingowych. Po upływie 9. miesiąca świadczenia usług umowa przechodzi na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Koszt abonamentu (od 10. miesiąca) wzrasta o 10 złotych miesięcznie w abonamencie solo oraz z Disney+ lub HBO Max, natomiast w pakiecie ze SkyShowtime o 20 złotych miesięcznie.
Jeśli nie wiesz, na którą platformę się zdecydować, zapraszamy do naszego porównania platform. Znajdziesz tam zarówno ofertę, jak i dostępne pakiety i cennik – Serwisy i platformy streamingowe w Polsce. Porównanie, cena i oferta [2025]
Netia z usługą Bezpieczny Internet
Netia przygotowała też dodatkową opcję o nazwie Bezpieczny Internet, oferowaną wraz z firmą F-Secure. Usługa ta została wyceniona na 5 złotych miesięcznie. Podstawą jej działania jest blokowanie ruchu do niebezpiecznych witryn (na poziomie serwerów DNS). Metoda ta ma zapewniać automatyczną ochronę każdego urządzenia, które połączy się z siecią internetową przewodowo lub za pośrednictwem Wi-Fi.