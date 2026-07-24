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źródło: Starlink
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Kupowanie Starlinka w 2026 roku to loteria. Nigdy nie wiesz, co przyniesie jutro

Grzegorz Dąbek·
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Kupowanie Starlinka w 2026 roku to loteria. Nigdy nie wiesz, co przyniesie jutro

Każdy dostawca internetu regularnie modyfikuje swoją ofertę, jednak SpaceX robi to wyjątkowo często. Dopiero co Starlink wprowadził obowiązkową opłatę za wynajem sprzętu, a już – znowu – zmienił zasady. Tym razem na korzystne dla klientów.

Nowy cennik Starlinka w Polsce od lipca 2026 roku. Pojawił się rabat

Cennik Starlinka w Polsce zmienia się tak często, że nigdy nie wiadomo, czy jutro będzie drożej albo taniej. Zaledwie kilka dni temu SpaceX wprowadził opłatę za wynajem sprzętu w wysokości 40 złotych miesięcznie, co de facto oznaczało podwyżkę abonamentu, gdyż była ona obowiązkowa. Chyba że ktoś już miał antenę, kupioną wcześniej, ale takich przypadków z pewnością nie ma wiele.

Opłata za wynajem sprzętu nie zniknęła, natomiast pojawiło się… dostosowanie wynajmu, które w rzeczywistości jest rabatem w wysokości 40 złotych. Oznacza to, że SpaceX „wyzerowało” nową, dodatkową opłatę po zaledwie kilku dniach od jej wprowadzenia.

Starlink dopiero co wprowadził opłatę za wynajem sprzętu, a już daje na nią rabat w wysokości 100%
Starlink dopiero co wprowadził opłatę za wynajem sprzętu, a już daje na nią rabat w wysokości 100% (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Można zatem powiedzieć, że SpaceX przywrócił cennik Starlinka obowiązujący w Polsce od maja 2026 roku. Klienci ponownie muszą bowiem zapłacić:

  • 135 złotych miesięcznie za prędkość do 100 Mbit/s (z zestawem Mini X),
  • 190 złotych miesięcznie za prędkość do 200 Mbit/s (z zestawem Standard 4),
  • 265 złotych miesięcznie za brak górnego limitu prędkości (z zestawem Standard 4 i – opcjonalnie – routerem Mini za 0 złotych).

Opłata na start w każdym przypadku wynosi 101 złotych. Jeżeli klient anuluje usługę i zwróci nieuszkodzony sprzęt w ciągu 30 dni od terminu płatności, ma prawo do pełnego zwrotu pieniędzy za zestaw Starlink i opłaty za usługę za pierwszy miesiąc.

Co ważne, cały czas mowa tutaj o planie W domu. Aktualny cennik planu W drodze w Polsce, również obowiązujący od maja 2026 roku, wygląda natomiast następująco:

  • Mini
    • 100 GB – 185 złotych miesięcznie + 869 złotych za sprzęt,
    • bez limitu – 460 złotych miesięcznie + 869 złotych za sprzęt,
  • Standard
    • 100 GB – 185 złotych miesięcznie + 1499 złotych za sprzęt,
    • bez limitu – 460 złotych miesięcznie + 1499 złotych za sprzęt.

W tym przypadku również należy zapłacić 101 złotych na start. Klienci mogą też dokupić do zestawu Mini router Mini za 260 złotych i adapter do samochodu za 270 złotych, a do zestawu Standard router Mini za 260 złotych, adapter do rur za 290 złotych i uchwyt dla urządzenia Mobility za 326 złotych.

Starlink wprowadził też nową usługę – profesjonalny montaż

W nowym cenniku Starlinka od lipca 2026 roku pojawiła się też nowa pozycja: profesjonalny montaż, za który trzeba zapłacić 728 złotych. Jest on dostępny dla klientów, którzy wybiorą plan W domu oraz pakiet do 100 Mbit/s lub do 200 Mbit/s.

Profesjonalny montaż jest natomiast darmowy dla osób, które zdecydują się na pakiet Max za 265 złotych miesięcznie bez górnego limitu prędkości transmisji danych.

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