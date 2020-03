Xiaomi sprzedało już ponad 110 mln smartfonów z serii Redmi Note

Smartfony z serii Redmi w przeszłości okupowały najniższą i średnią półkę, ale od początku 2019 roku, na skutek decyzji Xiaomi, jest ona samodzielną marką. Zaowocowało to rozszerzeniem oferty o high-endy, a także urządzenia z innych segmentów (jak słuchawki prawdziwie bezprzewodowe czy pralki). Obie nadal jednak grają do tej samej bramki – Redmi nie jest oddzielnym przedsiębiorstwem. Xiaomi pochwaliło się dziś, że sprzedało już ponad 110 mln sztuk smartfonów z serii Redmi Note.

Portfolio marki Redmi jest dość rozbudowane, ale można odnieść wrażenie, że przynajmniej w Polsce największą popularnością cieszą się właśnie smartfony z linii Redmi Note, ponieważ oferują one bardzo atrakcyjny stosunek ceny do swoich możliwości. Redmi Note 7 był prawdziwym hitem – w pół roku na całym świecie sprzedano ponad 15 mln egzemplarzy tylko tego modelu! Z kolei Redmi Note 8T i Redmi Note 8 Pro kuszą klientów m.in. modułem NFC, którego urządzenia Redmi do tej pory nie miały (i mocno z tego powodu były krytykowane).

Świetna sprzedaż smartfonów Redmi

Przy okazji wczorajszej premiery Redmi Note 9 Pro Max i Redmi Note 9 Pro producent przedstawił kilka ciekawych danych dotyczących rynku indyjskiego. Mimo że to odległy kraj, to jest on jednym z najważniejszych rynków zbytu dla smartfonów. I Xiaomi radzi sobie na nim doskonale – od dziesięciu (!) kwartałów sprzedaje w tym państwie najwięcej smart-telefonów. Co więcej, w czwartym kwartale 2019 roku, co miało miejsce po raz pierwszy w historii, sprzedało ich w sumie więcej niż jakikolwiek inny producent smartfonów i feature phone’ów razem wziętych (klasyczne komórki są tam bardzo chętnie kupowane).

Przez cały 2019 rok kalendarzowy Xiaomi sprzedało w Indiach ponad 43 mln smartfonów, co dało firmie 28,6% udziałów w tym segmencie (dla porównania, Samsung miał 20,3%, Vivo 15,6%, a Oppo 10,7%). Producent pochwalił się, że do tej pory w samych Indiach sprzedał ponad 100 mln sztuk smart-telefonów marki Redmi.

Dziś Xiaomi natomiast poinformowało, że na całym świecie sprzedało już ponad 110 mln smartfonów z serii Redmi Note – można podejrzewać, że popularność urządzeń tej marki w Indiach mocno w tym pomogła. Do tego, za aż ponad 15 mln odpowiada tylko jeden model, Redmi Note 7. Bardzo dobrze radzi sobie jednak także Redmi Note 8 Pro, który jest najczęściej wybieranym telefonem w Niemczech w przedziale do 300 euro.

WOW! Over 110,000,000+ Redmi Notes have been sold worldwide!🎉 Let Mi know if you are part of the Redmi Note family too!❤️ #NoMiWithoutYou #TheLegendContinues pic.twitter.com/p2qMFM45Pe — Xiaomi (@Xiaomi) March 13, 2020

Wśród naszych Czytelników też jest wielu właścicieli smartfona z serii Redmi Note. Powiedzcie, planujecie przesiadkę na Redmi Note 9 Pro Max lub Redmi Note 9 Pro?

Źródło: @Xiaomi, Xiaomi India