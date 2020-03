Premiera Redmi Note 9 Pro. Użytkownicy będą zachwyceni

Redmi tym razem poszło na całość. Zaprezentowało nie tylko świetnie wyposażony smartfon Redmi Note 9 Pro Max, ale także oferujący niewiele mniej model Redmi Note 9 Pro.

Redmi Note 9 Pro – specyfikacja

Smartfon jest pod wieloma względami podobny do Redmi Note 9 Pro Max – także wyposażono go w 6,67-calowy wyświetlacz „Cinematic Screen” z okrągłym otworem w górnej części. Przód i tył Redmi Note 9 Pro oraz moduł aparatu głównego na pleckach pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji. Na pokładzie nie zabrakło również 3,5 mm złącza słuchawkowego, USB-C i portu podczerwieni. Czytnik linii papilarnych też znajduje się na bocznej (prawej) krawędzi.

Sercem Redmi Note 9 Pro również jest ośmiordzeniowy (2x Kryo 465 2,3 GHz + 6x Kryo 465 1,8 GHz; 8 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 720G z układem graficznym Adreno 618. Do kompletu są do 6 GB RAM i do 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1 Smartfon zasila akumulator o pojemności 5020 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania 18 W (odpowiedni zasilacz znajdzie się w zestawie sprzedażowym).

Redmi Note 9 Pro wyposażono również w poczwórny aparat 48 Mpix (sensor Samsung ISOCELL Bright GW2) + 8 Mpix z obiektywem super-szerokokątnym o kącie widzenia 119° + 5 Mpix do zdjęć makro + 2 Mpix do wykrywania głębi. Użytkownicy będą mogli skorzystać też z „super” stabilizacji obrazu podczas nagrywania wideo (dotyczy dwóch pierwszych ww. aparatów). Kamerka do selfie i rozmów ma natomiast rozdzielczość 16 Mpix.

Redmi Note 9 Pro, podobnie jak Redmi Note 9 Pro Max, jest odporny na przypadkowe zachlapania dzięki powłoce P2i.

Redmi Note 9 Pro – cena

4 GB/64 GB – 12999 rupii indyjskich (równowartość ~670 złotych),

6 GB/128 GB – 15999 rupii indyjskich (równowartość ~825 złotych).

Redmi Note 9 Pro trafi do sprzedaży w Indiach 17 marca 2020 roku.

