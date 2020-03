Redmi zaprezentowało Note 9 Pro Max. Miejmy nadzieję, że trafi do Polski

Po „oddzieleniu się” od Xiaomi, marka Redmi miała ambicje stać się królem smartfonów ze średniej półki (i nie tylko). Za sprawą Redmi Note 7 udało się jej zdobyć ten tytuł od razu. Teraz producent jeszcze wyżej ustawił sobie poprzeczkę, o czym świadczy premiera modelu Redmi Note 9 Pro Max.

Redmi Note 9 Pro Max – specyfikacja

Smartfon wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala z okrągłym otworem na aparat do selfie i rozmów wideo o rozdzielczości aż 32 Mpix w górnej części. Ekran ma proporcje 20:9 (producent nazywa go „Cinematic Screen”).

Redmi Note 9 Pro Max zaoferuje swoim właścicielom również 3,5 mm złącze słuchawkowe, port USB-C i port podczerwieni. Przód i tył smartfona, a także wysepkę z aparatem chroni szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji. Czytnik linii papilarnych znajduje się na prawej (patrząc od frontu) krawędzi. Według producenta, to najwygodniejsze dla użytkowników miejsce dla skanera odcisków palców.

Redmi Note 9 Pro Max wyposażono również w poczwórny aparat, w którym główny sensor ma rozdzielczość 64 Mpix. Do tego w module znajduje się 8 Mpix aparat z obiektywem ultra-szerokokątnym o kącie widzenia 119°, 5 Mpix „oczko” do zdjęć makro (od 2 cm do 10 cm) i 2 Mpix sensor do wykrywania głębi przy portretach. Użytkownicy będą mogli zapisywać fotografie także w formacie RAW. Naturalnie nie zabrakło też trybu nocnego. Dla fanów bardziej nasyconych kolorów przygotowano zaś tryb Pro Colour, który „podkręca” kolory na zdjęciach. Producent dodał również wsparcie dla zapisywania fotografii oraz nagrywania wideo w kinowym formacie 21:9.

Sercem smartfona jest ośmiordzeniowy (2x Kryo 465 2,3 GHz + 6x Kryo 465 1,8 GHz; 8 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 720G z układem graficznym Adreno 618. Warto tu dodać, że Redmi Note 9 Pro Max jest pierwszym modelem z tej serii z SoC z linii Snapdragon 7. Producent pochwalił się, że urządzenie „wykręca” w AnTuTu 280041 punktów, więcej niż Samsung Galaxy A71 ze Snapdragonem 730 (265537). Redmi zaakcentowało też, że procesor ten spełni również oczekiwania graczy.

Redmi Note 9 Pro Max oferuje również do 8 GB LPDDR4x RAM i do 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1 z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB. Od razu można tu wspomnieć, że smartfon ma na nią osobny slot, więc mamy tu do czynienia z niehybrydowym Dual SIM (2x nano SIM).

Redmi Note 9 Pro Max zasila akumulator o pojemności 5020 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego o mocy aż 33 W! Co więcej, odpowiedni zasilacz znajdzie się w zestawie sprzedażowym. Producent zaakcentował, że to „największa” bateria zastosowana do tej pory w smartfonie tej marki. Mimo to, model ten ma akceptowalną grubość 8,8 mm.

