Wiemy, kiedy Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro zadebiutują w Europie!

Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro są z niecierpliwością wyczekiwane przez mieszkańców Europy. Polski oddział milczy jak grób na temat ich dostępności, ale nieco bardziej wylewne są te w innych krajach. Dzięki temu dowiadujemy się, kiedy najnowsze flagowce Xiaomi trafią do sprzedaży na Starym Kontynencie.

Gdyby nie koronawirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, Xiaomi zaanonsowałoby Mi 10 i Mi 10 Pro w Europie już 23 lutego 2020 roku na targach MWC 2020 w Barcelonie. Kongres został jednak odwołany i producent nie poinformował, kiedy wprowadzi swoje najnowsze flagowce na Stary Kontynent. Polski oddział milczy jak zaklęty i nie mówi nic na temat ich dostępności w Polsce, nad czym niezmiernie ubolewamy, ale te w innych krajach – ku naszej uciesze – nie są aż tak „skryte”.

Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro – kiedy premiera w Europie?

Na oficjalnym profilu Xiaomi Deutschland opublikowano post, w którym producent chwali się wynikami sprzedaży, osiąganymi przez Redmi Note 8 Pro – smartfon jest bestsellerem w kategorii poniżej 300 euro w Niemczech. Jednocześnie niemiecki oddział Xiaomi dał do zrozumienia, że już w przyszłym miesiącu, tj. w kwietniu 2020 roku, wprowadzi na rynek nowe flagowce, czyli – jak się domyślamy – wyczekiwane przez wielu modele Mi 10 i Mi 10 Pro.

Co ciekawe, kilka dni temu znana (bowiem ma 6,1 mln obserwujących!) włoska dziennikarka sportowa, Diletta Leotta, opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, które podpisała „Śniadanie i… wkrótce poznam nowy numer 10” (taka ciekawostka: „colazione” to po włosku właśnie śniadanie). Na stole przed nią leży Xiaomi Mi Note 10, ale na pewno nie chodzi o ten model, gdyż jest on już dostępny w sprzedaży we Włoszech – można mieć pewność, że także i w tym przypadku mowa jest o flagowych Mi 10 oraz Mi 10 Pro.

Mimo że nie znamy dokładnej daty premiery Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro w Europie, to wydaje się tylko kwestią czasu, aż Xiaomi ją ujawni. W Polsce także możemy się ich spodziewać, ponieważ polski oddział marki regularnie publikuje na Facebooku kolejne posty na temat tych smartfonów. Macie więc jeszcze trochę czasu, aby uzbierać wystarczającą ilość pieniędzy, bowiem ceny na pewno nie będą tak atrakcyjne, jak w przypadku Xiaomi Mi 9 – cena wersji podstawowej prawdopodobnie mocno przekroczy próg 2000 złotych, zaś wariantu „Pro” być może nawet 3000 złotych.

Czy #Mi10 będzie Twoim wyjątkowym, sekretnym składnikiem w przepisie na udany dzień?#LightsCameraAction📷Weibo @KeJiJiuZhouJun Opublikowany przez Xiaomi Polska Sobota, 29 lutego 2020

