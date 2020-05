Jabłuszko = magnes na klientów. To smartfon Apple sprzedawał się najlepiej w Q1 2020

Publikowane ostatnio przez różne agencje monitorujące sprzedaż smartfonów raporty są bardzo przychylne dla Xiaomi. Według jednej z nich, w pierwszym kwartale 2020 roku to właśnie ten producent sprzedał najwięcej smart-telefonów w Polsce, co czyni go Numerem Jeden na polskim rynku. To jednak nie urządzenie tej marki było najczęściej wybieranym w okresie od stycznia do marca br.

Według Canalys, w ujęciu globalnym Samsung niezmiennie jest Numerem Jeden w segmencie smartfonów. Na drugim miejscu pod względem wolumenu sprzedaży lokuje się Huawei, a na trzecim Apple. Xiaomi jest dopiero na czwartym. Analogicznie sytuacja wygląda w Europie, natomiast w Polsce już zupełnie inaczej – nadal króluje Samsung, drugą pozycję zajmuje Xiaomi, trzecią Huawei, a czwartą Apple.

Co ciekawe, z kolei według IDC sytuacja na polskim rynku przedstawia się zupełnie inaczej. Według tej agencji badawczej, w pierwszym kwartale 2020 roku najwięcej smartfonów sprzedało w Polsce Xiaomi (31,6% udziałów). Na drugim miejscu pod tym względem znalazł się Huawei, a dopiero na trzecim (!) Samsung. Czwarta pozycja niezmiennie należy do Apple.

Najpopularniejsze modele smartfonów na świecie w pierwszym kwartale 2020 roku

Mimo że w ujęciu globalnym Apple nie bryluje, to może się pochwalić, że to właśnie smartfon z nadgryzionym jabłuszkiem na obudowie sprzedał się w największej liczbie egzemplarzy w okresie od stycznia do marca 2020 roku. Konkretniej mowa tu o iPhonie 11, który rozszedł się w ponad 18 mln sztuk. Jak zauważa Canalys, wraz z iPhonem 11 Pro Max i iPhonem 11 Pro odpowiadają za aż 10% całej sprzedaży smart-telefonów w pierwszym kwartale 2020 roku.

W przygotowanym przez Canalys zestawieniu najczęściej kupowanych smartfonów w zakończonym niedawno kwartale znajdują się też cztery modele Xiaomi i cztery Samsunga. W pierwszym przypadku połączono sprzedaż Redmi Note 8 i Redmi Note 8T, gdyż są to niemal bliźniacy, a do tego uwzględniono Redmi Note 8 Pro i Redmi 8A. Jak widać, na liście nie ma ani jednego urządzenia z serii Mi, więc chińska marka budżetowcami stoi i najbardziej kusi klientów.

W przypadku Samsunga jest zresztą podobnie – w TOP 10 (formalnie TOP 11) znalazły się Galaxy A51, Galaxy A10s, Galaxy A20s i Galaxy A01, czyli też głównie tanie modele (jedynie pierwszy z ww. jest średniakiem; w Polsce kosztował na start 1599 złotych).

Pierwsza pozycja i wielkość sprzedaży iPhone’a 11 może więc dziwić, skoro w TOP 10 przeważają budżetowe smartfony z Androidem, lecz jego popularność można wytłumaczyć faktem, że jest to najtańszy z zeszłorocznych iPhone’ów – za modele z dopiskiem „Pro” trzeba zapłacić sporo więcej, więc jeżeli ktoś koniecznie chciał smart-telefon od Apple, to wielkiego wyboru nie miał.

Ciekawe jednak, czy iPhone 11 nie zostanie przypadkiem już w następnym kwartale zdetronizowany przez nowego iPhone’a SE, który z miejsca stał się bestsellerem za sprawą niecodziennie przystępnej ceny. Jego recenzja „już się robi”, więc niedługo poznacie nasze zdanie na jego temat.

Źródło: @Canalys