Nowy Chrome nie będzie działał na systemach Windows 7 i Windows 8.1

Zakończenie wsparcia dla systemów Windows 7 i Windows 8.1 przez Chrome było ogłaszane już dawno temu. Termin ostatecznego wygaszenia aktualizacji dla przeglądarki działającej na starym oprogramowaniu Microsoftu zbliża się.

Halo, pobudka! Windows 7 ma już 13 lat

Ależ ten czas leci! Windows 10 został zaprezentowany w lipcu 2015 roku. Wszyscy ci, którzy wątpili w to, że warto przesiąść się na nowszą wersję oprogramowania, mieli całe lata na zastanawianie się, czy i kiedy to zrobić.

Windows 7 uznawany jest za jeden z najbardziej udanych systemów, jakie kiedykolwiek wyszły spod klawiatury specjalistów Microsoft. Nie wytrzymuje on jednak próby czasu. Nie bez powodu Redmond się z nim już „pożegnało”, kończąc wysyłanie łatek bezpieczeństwa na początku 2020 roku. Kolejni deweloperzy odwracają się od archaicznych edycji Windowsa, by możliwie najlepiej działać na „Oknach” aktualnej i poprzedniej generacji.

Czas pożegnać się z tą tapetą Windows 7

Na Windowsa 7 nie dostaniemy już żadnych poprawek Paint.NET, podobnie jak żadnych aktualizacji nie uświadczy Samsung DeX. Dotyczy to także nowszego Windowsa 8.1.

Google Chrome mówi „pa, pa” starszym Windowsom

Google udostępniło artykuł pomocy technicznej, w którym przypomina, że Chrome zrezygnuje z obsługi systemów Windows 7 i Windows 8.1 w 2023 roku. Zmiany zostaną wdrożone od wersji przeglądarki o oznaczeniu Chrome 110. Firma udostępni ją 7 lutego przyszłego roku – i będzie to pierwsza aktualizacja programu, której korzystający ze starszych systemów operacyjnych już nie będą mogli przetestować, aż do czasu upgrade’u systemu do Windowsa 10.

Jest to konsekwencja zakończenia przez Microsoft programu Extended Security Udpate, prowadzonego dla Windowsa 7 do 15 stycznia 2023 roku. Skoro sami twórcy systemu kompletnie go porzucają, to dlaczego Google miałoby dbać o ciągłe aktualizacje? Takie działanie byłoby tylko kulą u nogi.

Oczywiście nie oznacza to, że Chrome na Windowsie 7 i Windowsie 8.1 nagle przestanie się uruchamiać. Jednak korzystanie z tej przeglądarki lub w ogóle z komputera z tymi systemami, podłączonymi do Internetu, będzie coraz bardziej ryzykowne i uciążliwe.

To zła wiadomość dla mnóstwa ludzi. Zgodnie z danymi StatCounter, 10% ze wszystkich użytkowników systemu Windows, korzysta z Windowsa 7. To naprawdę dobry czas na przesiadkę na nowy sprzęt, lub przynajmniej wskoczenie na nowszy system.