Nowa aplikacja PKP do zakupu biletów Intercity będzie nazywać się… Pekapka

Nareszcie doczekamy się aplikacji do kupowania biletów PKP Intercity z prawdziwego zdarzenia. Przywitajcie się z… Pekapką.

Reklama

PKP Intercity i nowa aplikacja do kupowania biletów

Osobiście, do kupowania biletów Intercity nie używam żadnej aplikacji. Zawsze udaję się na stronę przewoźnika na desktopie. Z kolei (hehe) rozwiązanie IC Mobile Navigator, czyli oficjalny program oferowany przez PKP Intercity S.A. w sklepach Google Play i App Store, jest tak miernej jakości, że powinienem zostać ukarany za samo linkowanie do niej. W gruncie rzeczy taką samą opinię o niej, choć wyrażoną innymi słowami, ma wiceprezes PKP Intercity, Tomasz Gontarz:

IC Mobile Navigator to rozwiązanie sprzed 7 lat, obecnie nieco inaczej konstruuje się aplikacje mobilne, zwłaszcza aplikacje sprzedażowe. Nie tyle chcemy dać nową aplikację, ile zmienić istniejącą, na rozwiązanie, które będziesz szybsze, bardziej wydajne, a także estetyczne.

Aplikacja IC Mobile Navigator ma już swoje lata

Ze słów wiceszefa Intercity wywnioskować można, że IC Mobile Navigator za jakiś czas zniknie ze sklepów z aplikacjami, a zastąpi ją inne, nowsze rozwiązanie. Będzie nazywać się Pekapka.

Jej nazwa pada w nowym regulaminie sprzedaży biletów za pośrednictwem intercity.pl. Czeka ją jeszcze autoryzacja ze strony Google i Apple, by mogła trafić do sklepów z aplikacjami – to dlatego nie można jej jeszcze wyszukać w Gogole Play i App Store.

Czego spodziewać się po Pekapce?

Oprócz możliwości wyszukania wygodnych połączeń PKP Intercity i zakupu biletów, Pekapka zaoferuje kilka dodatkowych udogodnień. Na przykład, ma spełniać wymogi dotyczące obsługi użytkowników z niepełnosprawnościami. Wprost z niej będziemy mogli też zamówić posiłek (w tym momencie można to zrobić tylko przez osobną apkę mWars na Androidzie i iOS).

Pekapka zaoferuje możliwość migracji kont z IC Mobile Navigator. Z jej pomocą będzie można łatwo zamówić fakturę VAT do biletu, wymienić go lub zrezygnować z przejazdu. Kiedy skorzystamy z nowej aplikacji? Tomasz Gontarz jest pewien, że będzie ona gotowa jeszcze w tym roku:

Aktualnie jesteśmy na finiszu prac programistycznych, jednocześnie aplikację intensywnie testujemy.

Z radością przywitamy nowoczesną aplikację PKP Intercity. Jeśli okaże się udana, może będzie warto przerzucić się na nią z mPay czy SkyCash.