Kto sprzedał najwięcej smartfonów w 2024 roku? Oto królowie rynku mobile

Rok 2024 jest już za nami, a to oznacza, że można go bez przeszkód podsumowywać. W sieci pojawiły się raporty, z których dowiadujemy się, jakie marki królują obecnie w rankingach popularności. Którzy producenci smartfonów i akcesoriów zasługują na to, by nazywać ich liderami tego sektora?

Smartfony tych marek sprzedawały się najlepiej w 2024 roku

Według raportu przygotowanego przez organizację Counterpoint Technology Market Research w roku 2024 odnotowano wzrost sprzedaży smartfonów o 4% r/r. Można więc mówić o odbiciu po najsłabszym w ostatniej dekadzie roku 2023. W publikacji czytamy wręcz o ożywieniu i normalizacji sytuacji na rynku mobile.

Kto okazał się królem smartfonowego rynku? Okazuje się, że to Samsung sprzedał w 2024 roku najwięcej smartfonów. Przede wszystkim rodzina Galaxy S24, ale też przystępniejsze cenowo modele z serii Galaxy A, pomogły koreańskiemu producentowi odnotować wzrost o 1% i zagarnąć dla siebie 19% całego tortu.

Choć zaliczyła spadek o 2%, firma Apple – z wynikiem 18% rynkowego udziału – zajęła mocną, drugą pozycję, a najniższy stopień podium zajęło Xiaomi, które za sprawą olbrzymiego, bo 12-procentowego wzrostu, mogło w 2024 roku pochwalić się udziałem na poziomie 14%. Pierwszą piątkę uzupełniają dwaj inni chińscy producenci: Oppo i Vivo (obaj mają po 8%, przy czym dla pierwszego oznacza to spadek zainteresowania, a dla drugiego wzrost).

Sprzedaż smartfonów w 2024 roku (źródło: Counterpoint)

Pomimo że nie zostali wymienieni z nazwy, bo też nie załapali się do TOP 5, organizacja Counterpoint wspomniała w raporcie, że już niebawem w rankingu mogą zacząć się poważne zmiany. Zauważalny jest bowiem potężny wzrost popularności marek Huawei, Honor oraz Motorola.

A jak wygląda sytuacja w sektorze smartwatchy i smartbandów?

Jednak rynek mobile to nie tylko smartfony. Firma IDC opublikowała własny raport, w którym podsumowuje liczbę dostarczonych do sklepów na całym świecie akcesoriów, takich jak smartwatche czy smartbandy. Zestawienie obejmuje swoim zasięgiem okres od stycznia do września 2024 roku.

Dzięki ponad 44-procentowemu wzrostowi r/r na pozycję lidera – z udziałem 16,9% – wskoczyła firma Huawei, wyprzedzając tym samym ubiegłorocznego króla, którym było Apple. Obecnie Amerykanie muszą zadowolić się drugim miejscem (z wynikiem 16,2%). Podium ponownie uzupełnia Xiaomi (14,7%), a Samsung zajmuje dopiero czwartą lokatę (8,3%), tuż przed koncernem BBK (5,6%), a więc właścicielem marek Oppo, Vivo i Realme.