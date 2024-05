Jaki smartwatch warto kupić w 2024 roku? Te modele to pewniaki

Stylowy wygląd połączony z szeroką funkcjonalnością: zarówno związaną ze sportem, jak i zwykłymi, codziennymi zadaniami. To właśnie oferują najlepsze smartwatche na rynku, a ten ranking zawiera modele, które – z tego lub innego powodu – szczególnie zasługują na uwagę. A zatem jaki smartwatch wybrać? Te urządzenia to pewniaki.

Jaki smartwatch wybrać w 2024 roku?

Jeśli Twoim marzeniem jest najlepszy smartwatch, to znajdujesz się we właściwym miejscu. W tym rankingu polecam optymalne, moim zdaniem, modele na rok 2024, podsumowując równocześnie ich kluczowe cechy. Zwracam uwagę na największe zalety, ale nie pomijam też wad czy braków poszczególnych urządzeń. Jednocześnie staram się przedstawić je w sposób zwarty, aby maksymalnie uprościć Ci wybór.

Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule w dużej mierze zależy oczywiście od budżetu, jakim dysponujesz. Najlepsze smartwatche do 1000 złotych polecam w innym zestawieniu, tutaj zaś znajdziesz 9 modeli w cenach od ok. 1200 do blisko 4000 złotych. Niektóre z nich oferują płatności zbliżeniowe, niektóre obsługują eSIM, inne pozwalają też odtwarzać muzykę bez telefonu. Lista przestawia się następująco…

Najlepszy smartwatch – ranking 2024:

Samsung Galaxy Watch 6 LTE – dobry smartwatch z eSIM

– dobry smartwatch z eSIM Mobvoi TicWatch Pro 5 Elite – wydajny smartwatch z GPS i NFC

– wydajny smartwatch z GPS i NFC Amazfit Cheetah Pro – niedrogi smartwatch dla aktywnych

– niedrogi smartwatch dla aktywnych Withings ScanWatch 2 – stylowy smartwatch hybrydowy

– stylowy smartwatch hybrydowy Huawei Watch 4 Pro – propozycja dla wymagających

– propozycja dla wymagających Huawei Watch Ultimate – smartwatch dla wymagających… jeszcze bardziej

– smartwatch dla wymagających… jeszcze bardziej Apple Watch 9 – nie bez powodu najpopularniejszy smartwatch świata

– nie bez powodu najpopularniejszy smartwatch świata Garmin Fenix 7 Pro Solar – dobry smartwatch sportowy z wyższej półki

– dobry smartwatch sportowy z wyższej półki Garmin Venu 2 – po prostu świetny smartwatch na co dzień

Co oferują dziś najlepsze smartwatche?

W 2024 roku najlepsze smartwatche to niezwykle funkcjonalne gadżety. Ich możliwości można zaś podzielić na dwie kategorie. Pierwszą stanowią funkcje związane z monitorowaniem aktywności i zdrowia. Standardem jest obecność takich sensorów, jak pulsometr, pulsoksymetr, akcelerometr, żyroskop czy wysokościomierz, jak również GPS. Zdarzają się też barometry i termometry.

Do tego dochodzą monitory snu, oddechu i stresu. W efekcie otrzymujemy dostęp do kompletu informacji, pozwalających kontrolować formę i stan zdrowia. Szczególnie że czujniki te są w stanie działać przez całą dobę, a także informować o jakichkolwiek nieprawidłowościach.

Drugą kategorię stanowią typowe funkcje smart. Podstawową z nich jest wyświetlanie powiadomień z telefonu, co pozwala trzymać rękę na pulsie. Bez wyjmowania smartfona z kieszeni możemy też sprawdzić prognozę pogody i kalendarz, a także sterować odtwarzaniem muzyki. Niektóre modele mają też wbudowaną pamięć, w której można zapisywać utwory, by później słuchać ich nawet wtedy, gdy nie mamy przy sobie komórki.

Warto też zwrócić uwagę na smartwatche z eSIM, które mogą zupełnie niezależnie od telefonu służyć na przykład do prowadzenia rozmów telefonicznych. Ciekawostką jest też moduł NFC, umożliwiający dokonywanie płatności zbliżeniowych (choć nie we wszystkich modelach).

Ranking smartwatchy 2024

W tym rankingu znajdziesz modele oferujące poszczególne funkcje spośród tych, które wymieniłem powyżej. Opisy tych smartwatchy są raczej zwarte, ale recenzje wielu z nich znajdziesz już na naszej stronie, dlatego warto klikać ich nazwy. To taka rada na początek. Tymczasem zaczynajmy!

Ranking smartwatchy do 1000 złotych zamyka Samsung Galaxy Watch 6 w wersji podstawowej. Dlatego też, jeśli uznamy niniejsze zestawienie za kontynuację tamtego, wybór pierwszego modelu wydaje się oczywisty. Jest nim…

Samsung Galaxy Watch 6 LTE – dobry smartwatch z eSIM

Samsung Galaxy Watch 6 LTE to kompletny smartwatch dla osób o średnich wymaganiach. Jest lekki i wygodny, oferuje dokładne monitorowanie aktywności i zdrowia, a do tego sprawdza się w zwykłych, codziennych zadaniach.

Wyświetla powiadomienia z telefonu, umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych i oferuje prognozę pogody, a – dzięki modułowi NFC – pozwala na dokonywanie płatności zbliżeniowych, korzystając z systemu Google Pay (Portfela Google). Szeroką funkcjonalność zapewnia mu system Wear OS. Nie brakuje mu też wbudowanego GPS-u.

Samsung Galaxy Watch 6 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Opisywany model dorzuca do tego obsługę wirtualnych kart eSIM oraz łączności komórkowej 4G / LTE. Dzięki temu może być całkowicie niezależny od telefonu, realnie zastępując go w określonych okolicznościach (np. podczas treningów czy spacerów).

Jego największym minusem bez wątpienia jest jednak krótki czas działania. Nawet przy średnio intensywnym, ale regularnym korzystaniu, codzienne ładowanie może okazać się koniecznością.

Najważniejsze cechy smartwatcha Samsung Galaxy Watch 6 LTE (40 mm):

Samsung Galaxy Watch 6 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Mobvoi TicWatch Pro 5 Elite – wydajny smartwatch z GPS i NFC

Bardzo interesującą alternatywą dla wyżej wspomnianego Samsunga jest Mobvoi TicWatch Pro 5 Elite. On również bazuje na platformie Wear OS, co oznacza bezproblemowy dostęp do rozmaitych aplikacji Google, włączając w to system płatności zbliżeniowych (bo smartwatch ma też na pokładzie moduł NFC).

Urządzenie jest też wyposażone w GPS oraz komplet najważniejszych modułów (włącznie z pulsoksymetrem i barometrem), umożliwiających precyzyjne monitorowanie zdrowia i aktywności (na co dzień, jak i w ponad setce trybów treningowych).

Mobvoi TicWatch Pro 5 (źródło: Mobvoi)

Dzięki topowemu chipsetowi Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 zapewnia wysoką wydajność i pierwszorzędną płynność działania. Równocześnie nie jest też szczególnie energożerny, co sprawia, że spokojnie jest w stanie wytrzymać 3 dni między jednym ładowaniem a drugim.

Niskie zapotrzebowanie na energię wynika między innymi z zastosowania dwuwarstwowego wyświetlacza OLED. Cechuje się on także wysoką rozdzielczością i żywą kolorystyką, a do tego jest pokryty warstwą zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców. Do sterowania można też wykorzystać przycisk i obrotową koronkę.

Najważniejsze cechy smartwatcha Mobvoi TicWatch Pro 5 Elite:

wyświetlacz: okrągły, 1,43 cala, OLED, 466×466 pikseli

sensory/moduły: pulsometr, pulsoksymetr, akcelerometr, żyroskop, barometr, kompas, termometr

funkcje treningowe: ponad 100 trybów sportowych, krokomierz, stoper, timer

funkcje smartwatcha: powiadomienia, prognoza pogody, kalendarz

rozmowy telefoniczne: tak

płatności zbliżeniowe: tak

GPS: tak

LTE / eSIM: nie

czas pracy: ~3 dni standardowego użytkowania

cena: ok. 1250 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. Mobvoi

Amazfit Cheetah Pro – niedrogi smartwatch dla aktywnych

Jeśli nie zależy Ci na płatnościach zbliżeniowych i LTE też możesz sobie odpuścić, ale za to wymagasz szerokiej funkcjonalności treningowej, dobrym wyborem dla Ciebie może okazać się Amazfit Cheetah Pro.

Ma wszystkie potrzebne sensory, dzięki którym precyzyjnie i niezawodnie mierzy najważniejsze parametry związane ze zdrowiem i aktywnością, włącznie z barometrem, magnetometrem i pulsoksymetrem. Pełną funkcjonalność uzyskujemy oczywiście po sparowaniu z aplikacją Zepp, która znana jest z tego, że dobrze działa i ma przejrzysty interfejs.

Źródło: Amazfit

Przy tym wszystkim zegarek jest w stanie działać nawet 12 dni między ładowaniami (lub połowę tego czasu po aktywowaniu trybu z zawsze włączonym ekranem). Piotrek w recenzji dał mu notę 8/10 i pisał o nim tak:

„Idealnym użytkownikiem dla takiego sprzętu będzie ktoś, kto amatorsko lubi sobie pobiegać czy pojeździć rowerem po pracy, a podczas dnia może spokojnie odbierać powiadomienia i telefony za pomocą zegarka. (…) Muszę przyznać, że przez czas testów korzystało mi się z niego naprawdę przyjemnie, a nylonowa opaska sprawiała, że ani razu nie czułem się z nim źle na nadgarstku”.

Najważniejsze cechy smartwatcha Amazfit Cheetah Pro:

wyświetlacz: okrągły, 1,45 cala, AMOLED, 480×480 pikseli

sensory/moduły: pulsometr, pulsoksymetr, akcelerometr, żyroskop, barometr, kompas

funkcje treningowe: ponad 150 trybów sportowych, krokomierz, stoper, timer

funkcje smartwatcha: powiadomienia, prognoza pogody, kalendarz

rozmowy telefoniczne: tak

płatności zbliżeniowe: nie

GPS: tak

LTE / eSIM: nie

czas pracy: ~12 dni standardowego użytkowania

cena: ok. 1350 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, Media Markt, Komputronik

Withings ScanWatch 2 – stylowy smartwatch hybrydowy

Withings ScanWatch 2 nie jest typowym smartwatchem, lecz raczej tradycyjnym zegarkiem z funkcjami smart. Stanowi ciekawą opcję dla osób, dla których liczy się styl i które niekoniecznie są przekonane do noszenia jednego wielkiego wyświetlacza na nadgarstku.

Pomimo subtelnego wyglądu, urządzenie jest solidne, a niewielki ekran wcale nie oznacza wąskich możliwości. Wprawdzie na co dzień możemy liczyć tylko na podstawowe powiadomienia (bez opcji odpowiadania) i funkcje pokroju budzika, ale gdy przychodzi do monitorowania zdrowia i aktywności, to…

Withings Scanwatch 2 (źródło: Withings)

ScanWatch 2 pokazuje, że potrafi sporo. Poza podstawowymi pomiarami (kroków, dystansu i kalorii) oferuje też pełnoprawne tryby treningowe, a także mierzy puls, saturację i temperaturę. Monitoruje również sen. Oczywiście wszystkie dane można podejrzeć jedynie w aplikacji na telefon (ta jednak też wypada na plus). Dopełnieniem całości jest zaś długi czas działania (ok. 2 tygodni).

„Jeżeli szukacie kompleksowego rozwiązania do monitorowania zdrowia, wyników sportowych, a jednocześnie nie chcecie akurat typowego smartwatcha, to będzie to idealny wybór” – tak w recenzji podsumował go Maciej, który miał okazję spędzić z nim trochę czasu.

Najważniejsze cechy smartwatcha Withings ScanWatch 2 (42 mm):

wyświetlacz: okrągły, 0,63 cala, OLED

sensory/moduły: pulsometr, pulsoksymetr, akcelerometr, żyroskop, wysokościomierz, termometr

funkcje treningowe: tryby sportowe, krokomierz

funkcje smartwatcha: powiadomienia

rozmowy telefoniczne: nie

płatności zbliżeniowe: nie

GPS: nie

LTE / eSIM: nie

czas pracy: ~14 dni standardowego użytkowania

cena: ok. 1600 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, OleOle, RTV EURO AGD, x-kom

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Huawei Watch 4 Pro – propozycja dla wymagających

Wróćmy tymczasem to typowych smartwatchy, ale przejdźmy na minimalnie wyższy poziom. Reprezentuje go Huawei Watch 4 Pro. Nie jest to zegarek doskonały, ale powinien zadowolić nawet tych bardziej wymagających użytkowników. Przynajmniej tak długo, jak oczekiwania wiążą się z jakością wykonania.

Pod względem zastosowanych materiałów, jak i podzespołów, nie można temu smartwatchowi niczego zarzucić. Do tego dochodzi eleganckie wzornictwo i genialny wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości.

fot. Huawei

Zegarek dobrze radzi sobie także z monitorowaniem aktywności, zdrowia i snu, oferuje powiadomienia z telefonu i umożliwia prowadzenie rozmów przez zegarek, a do tego ma jeszcze kilka dodatkowych funkcji w zanadrzu.

Czego zatem mu brakuje? Przede wszystkim płatności zbliżeniowych (jest tak nawet pomimo faktu, że ma na pokładzie moduł NFC). To jeden z najważniejszych powodów, dla których Kasia w recenzji tego urządzenia, przyznała mu jedynie notę 7,7/10. Lista plusów jest jednak zdecydowanie dłuższa niż minusów.

Najważniejsze cechy smartwatcha Huawei Watch 4 Pro:

Huawei Watch Ultimate – smartwatch dla wymagających… jeszcze bardziej

Jeśli Twoje wymagania są jeszcze większe, rzuć okiem na model Huawei Watch Ultimate. Ta nazwa – jak się domyślasz – nie wzięła się znikąd. Wynika między innymi z jakości wykonania i designu – ten smartwatch wygląda nie gorzej niż niejeden klasyczny zegarek (i to wcale nie z tej najniższej półki).

Co ciekawe jednak, ten „luksusowy” design połączony jest tutaj z ekstremalnym zacięciem sportowym. Zegarek ma na pokładzie niezwykle precyzyjny moduł GPS, a do tego bardzo dobrze radzi sobie z monitorowaniem takich parametrów, jak tętno, saturacja, tempo czy obciążenie treningowe, ale też sen czy stres.

Wszystkie informacje przedstawia w czytelny i miły dla oka sposób, a i o wydajności nie można powiedzieć złego słowa. Podobnie ma się sprawa z czasem pracy – w zależności od intensywności korzystania sięga on nawet dwóch tygodni.

Nawet model Ultimate musi mieć jednak jakieś wady, a przynajmniej braki. W tym przypadku mowa przede wszystkim o nieobecności eSIM oraz NFC do płatności zbliżeniowych.

Najważniejsze cechy smartwatcha Huawei Watch Ultimate (Voyage):

wyświetlacz: okrągły, 1,5 cala, AMOLED, 466×466 pikseli

sensory/moduły: pulsometr, pulsoksymetr, akcelerometr, żyroskop, barometr, głębokościomierz, kompas, termometr

funkcje treningowe: ponad 120 trybów sportowych, krokomierz, stoper, timer

funkcje smartwatcha: powiadomienia, prognoza pogody, kalendarz

rozmowy telefoniczne: tak

płatności zbliżeniowe: nie

GPS: tak

LTE / eSIM: tak

czas pracy: ~11-14 dni standardowego użytkowania

cena: ok. 3800 złotych

gdzie kupić? Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, RTV EURO AGD, x-kom

Apple Watch 9 – nie bez powodu najpopularniejszy smartwatch świata

To nie przypadek, że kolejne modele z serii Apple Watch trafiają na szczyt rankingów najpopularniejszych smartwatchy na świecie. Gigant z Cupertino tworzy jedne z najbardziej dopracowanych, najbardziej innowacyjnych i najlepiej wykonanych zegarków w światku nowych technologii.

Najnowszy jest Apple Watch 9, wyposażony w 1,77-calowy wyświetlacz Retina OLED, autorski procesor, komplet najważniejszych czujników monitoringowych, GPS, moduł NFC do płatności zbliżeniowych Apple Pay oraz moduł LTE, który – w połączeniu z obsługą eSIM sprawia – że zegarek może działać niezależnie od smartfona.

Apple Watch series 9 (źródło: Apple)

Na pytanie o to, czy warto go kupić, Mateusz odpowiada „oczywiście, że tak”. W swojej recenzji punktuje zresztą jego plusy: świetną jakość wykonania, atrakcyjny design, dobry ekran, wydajne działanie, bogate wyposażenie czy wzorową współpracę z iPhone’em…

No właśnie, Apple Watch oferuje duże możliwości, ale ich pełnię docenia się tylko wtedy, gdy na co dzień korzysta się także z iPhone’a. Nie jest to raczej dla nikogo zaskoczenie, ale mimo wszystko warto to podkreślić.

Dla użytkowników smartfonów z Androidem (choć nie tylko, bo iOS też obsługuje) Huawei wydał ostatnio Huawei Watch Fit 3 – tańszy zegarek, przypominający wyglądem nieco Apple Watcha. Może Was zainteresuje :)

Najważniejsze cechy smartwatcha Apple Watch 9 (GPS+Cellular):

wyświetlacz: prostokątny, 1,77 cala, Retina OLED LTPO, 396×484 piksele

sensory/moduły: pulsometr, pulsoksymetr, akcelerometr, żyroskop, barometr, kompas, termometr

funkcje treningowe: ponad 100 trybów sportowych, krokomierz, stoper, timer

funkcje smartwatcha: powiadomienia, prognoza pogody, kalendarz i wiele wiecej

rozmowy telefoniczne: tak

płatności zbliżeniowe: tak

GPS: tak

LTE / eSIM: tak

czas pracy: ~1-2 dni standardowego użytkowania

cena: ok. 2800 złotych

gdzie kupić? Komputronik, Media Expert, Media Markt, x-kom

(fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Garmin Fenix 7 Pro Solar – dobry smartwatch sportowy z wyższej półki

Kolejny model w tym rankingu – Garmin Fenix 7 – to moja propozycja dla osób, którym marzy się dobry smartwatch sportowy. To wszechstronny gadżet, który świetnie sprawdza się podczas najrozmaitszych aktywności na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach, jak i na co dzień, w trakcie wykonywania zwykłych czynności.

Kompletne wyposażenie pozwala mu oferować wiele – zarówno biegaczom, miłośnikom górskich wypraw, fanom białego szaleństwa, jak i kolarzom (pośród wielu innych). Precyzyjnie monitoruje aktywność i dostarcza wiele cennych informacji.

fot. Garmin

Równocześnie jest pełnoprawnym smartwatchem, oferującym nie tylko wyświetlanie powiadomień, ale też możliwość słuchania muzyki (także bez użycia telefonu) i dokonywania płatności zbliżeniowych (w systemie Garmin Pay), obok podstawowych aplikacji, takich jak kalendarz czy prognoza pogody.

Opisywany model ma poza tym niezły ekran, wytrzymałą konstrukcję i całkiem pojemny akumulator, zapewniający bardzo długi czas działania. Nawet dłuższy, jeśli spędzamy sporo czasu na słońcu (ponieważ oferuje ładowanie solarne).

Najważniejsze cechy smartwatcha Garmin Fenix 7 Pro Solar (47 mm):

wyświetlacz: prostokątny, 1,3 cala, LCD, 260×260 pikseli

sensory/moduły: pulsometr, pulsoksymetr, akcelerometr, żyroskop, barometr, kompas, termometr

funkcje treningowe: wiele trybów sportowych, krokomierz, stoper, timer, nawigacja górska i wiele więcej

funkcje smartwatcha: powiadomienia, prognoza pogody, kalendarz, odtwarzanie muzyki

rozmowy telefoniczne: nie

płatności zbliżeniowe: tak

GPS: tak

LTE / eSIM: nie

czas pracy: do ~2-22 dni standardowego użytkowania

cena: ok. 3000 złotych

gdzie kupić? Allegro, Media Expert, Media Markt, OleOle, RTV EURO AGD

fot. Garmin

Garmin Venu 2 – po prostu świetny smartwatch na co dzień

Na dobre zakończenie zejdźmy z tej wysokiej półki cenowej, ale pozostańmy w katalogu firmy Garmin. Znajdują się w nim bowiem także modele z serii Venu, które łączą w sobie sportową i niesportową funkcjonalność, a równocześnie cechują się bardziej stonowanym, uniwersalnym designem.

Na rynku jest już dostępna Trójka, ale w tej chwili moim zdaniem bardziej opłacalnym wyborem jest Garmin Venu 2. To stylowy smartwatch, oferujący 25 podstawowych trybów treningowych oraz oprogramowanie pozwalające dogłębnie analizować zbierane w nich dane.

fot. Garmin

Venu 2 cechuje się też długim czasem działania (do 11 dni w trybie zegarka), wyświetla powiadomienia z telefonu, umożliwia sterowanie odtwarzaczem muzycznym (jak również niezależne odtwarzanie) i nie brakuje mu też funkcji dokonywania płatności zbliżeniowych.

To po prostu świetny smartwatch na co dzień – dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas, ale niekoniecznie nazwałyby się zaprawionymi sportowcami.

Najważniejsze cechy smartwatcha Garmin Venu 2 (45 mm):

wyświetlacz: prostokątny, 1,3 cala, LCD, 416×416 pikseli

sensory/moduły: pulsometr, pulsoksymetr, akcelerometr, żyroskop, barometr

funkcje treningowe: 25 trybów sportowych, krokomierz, stoper, timer

funkcje smartwatcha: powiadomienia, prognoza pogody, kalendarz, odtwarzanie muzyki

rozmowy telefoniczne: nie

płatności zbliżeniowe: tak

GPS: tak

LTE / eSIM: nie

czas pracy: do ~1-11 dni standardowego użytkowania

cena: ok. 1350 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, Media Markt, OleOle, RTV EURO AGD

fot. Garmin

Jeśli nie te, to jakie?

Oferta Garmina jest oczywiście znacznie szersza. Oprócz wspomnianego modelu Venu 3, mamy też chociażby gustowny zegarek Lily, hybrydowy Vivomove Trend czy wypasiony Epix Pro. W kontekście sportowych smartwatchy warto też mieć na uwadze marki Polar i Suunto, ale ten temat jeszcze pewnie powróci na Tabletowo.pl.

Jeśli zaś chodzi o typowe smartwatche, to moim zdaniem najlepiej będzie wybrać jeden z modeli przedstawionych w tym rankingu. Nie oznacza to jednak wcale, że nie ma innych interesujących urządzeń – jeśli więc chcesz o coś dopytać, to śmiało!

