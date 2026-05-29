Spotify zmieniło się specjalnie dla Ciebie. Ma być wygodniej i łatwiej

Na platformie Spotify pojawiło się kilka nowości. Na pozór są to bardzo subtelne modyfikacje, które jednak mogą sporo zmienić w codziennym użytkowaniu. Ucieszą się nawet posiadacze iPhone’ów.

Delikatne odświeżenia w Spotify, które ułatwią codzienne słuchanie muzyki

Kilka dni temu wspominaliśmy, że do Spotify wdrażana jest nowa usługa pozwalająca na odsłuch artykułów z popularnych czasopism. Niestety – podobnie jak audiobooki – nie jest ona dostępna dla polskich użytkowników. Teraz platforma zaanonsowała kilka modyfikacji w serwisie, które na szczęście są już wdrażane globalnie.

Jedną z nowości jest wprowadzenie folderów do Biblioteki. Dotychczas funkcja ta była dostępna wyłącznie dla użytkowników Spotify w przeglądarce na komputerze, a teraz możesz je tworzyć z poziomu aplikacji mobilnej. Z jej pomocą masz możliwość pogrupowania playlist np. w zależności od nastroju, aktywności czy gatunku.

Ponadto użytkownicy otrzymują jeszcze większe możliwości zarządzania listami odtwarzania oraz kolejką utworów. Przykładowo, jeśli chcesz edytować czy przeorganizować swoją playlistę możesz wykonać daną akcję zbiorczo dla wszystkich utworów jednocześnie. Dodatkowo użytkownicy Premium mogą wybierać i zarządzać wieloma utworami w kolejce odtwarzania.

Ulepszenie dla użytkowników Spotify na iPhone’ach i nowy przycisk do „miksowania”

Modyfikacje zaszły również dla osób słuchających treści w trybie offline. Właściciele iPhone’ów posiadający aktywną subskrypcję Premium mogą teraz pobierać muzykę oraz podcasty w tle, nawet wtedy, gdy aplikacja będzie zamknięta. Ponadto użytkownicy zobaczą powiadomienia o postępie pobierania treści.

Subskrybenci Spotify Premium zyskują też dostęp do nowego przycisku Miksuj (z ang. Reshuffle), który znajduje się w oknie wybranej playlisty pod jej nazwą i pod przyciskiem odtwarzania. Po uruchomieniu miksowania możliwe jest odkrycie znanych utworów na nowo, np. ze zmienionym tempem, basem, głośnością czy filtrowaniem. Warto wspomnieć, że zmiany wspierane są sztuczną inteligencją – w praktyce nie musisz samodzielnie dostosowywać poszczególnych parametrów, bo AI w trybie Auto samo proponuje warte uwagi modyfikacje. Aby wyłączyć tę funkcję wystarczy jeszcze raz nacisnąć Miksuj. Opcja jest już dostępna globalnie dla subskrybentów Premium.

Przypomnę też, że jakiś czas temu przedstawiciele platformy Spotify pochwalili się, iż będą wyszukiwać fanów danych twórców. Dla tych najbardziej wiernych zarezerwują bilety na koncert.