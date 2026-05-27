Świetna nowość wkrótce w Spotify. Może zachęcić do wykupienia Premium

Spotify wdraża nową usługę w serwisie, która może zachęcić jeszcze większe grono słuchaczy do opłacenia subskrypcji Premium. Jest jednak pewien haczyk.

Nowa funkcja w Spotify to magnes na nowych subskrybentów i ciekawy dodatek dla obecnych użytkowników

Spotify sukcesywnie uzupełnia funkcjonalność swojej platformy. Poza odtwarzaniem muzyki od dłuższego czasu użytkownicy mogą odsłuchiwać podcasty, a w wybranych regionach w ramach usługi Premium dostępne są również audiobooki. Teraz na tę znaną platformę do streamowania zmierza nowy format treści.

Do Spotify dołączają artykuły z narracją. Obecnie biblioteka zawiera ponad 650 obszernych artykułów w języku angielskim, opublikowanych na łamach znanych czasopism, takich jak Rolling Stone, The Atlantic, Vogue, Variety, Billboard, Vibe, GQ, WIRED, Vanity Fair czy Pitchfork. Każde nagranie trwa mniej niż dwie godziny i jest dostępne w ramach tzw. miesięcznego limitu audiobooków dla subskrybentów Premium lub dla użytkowników wersji Free za 1,99 dolarów (~ 7,2 złotych) za pojedynczy artykuł.

Nadmienię jednak, że obecnie użytkownicy z Polski nie mają dostępu do audiobooków, a co za tym idzie – również do nowo wprowadzonej usługi obejmującej artykuły audio. Przypomnę, iż na niektóre funkcje właściciele platformy każą nam – Polakom – czekać naprawdę sporo. Przykładowo DJ w Spotify zadebiutował dopiero w marcu 2026 roku, podczas gdy światowa premiera miała miejsce 3 lata wcześniej.

Czasopisma (źródło: Spotify)

Odsłuch artykułów w Spotify to nie tylko ukłon w stronę fanów magazynów

Jak wspomniała przedstawicielka platformy – Colleen Prendergast (Licensing Lead w Spotify Audiobooks) – wprowadzając do oferty treści w formie krótszej, docieramy do odbiorców tam, gdzie są, pomagając im budować zdrowe nawyki słuchowe, co z czasem przekłada się na większe zaangażowanie w książki. Z kolei Julian Holguin – dyrektor generalny czasopisma Rolling Stone – stwierdził, że nowa współpraca pozwoli pogłębić więź między naszymi czytelnikami a artystami, historiami i artykułami, które ich interesują, a jednocześnie daje im możliwość odkrywania.

W komunikacie wspomniano, iż krótsze formy, takie jak artykuły czy podcasty, mogą zachęcić użytkowników do słuchania dłuższych publikacji, w tym książek. Firma chwali się też, że wprowadziła już swoje audiobooki na 22 rynki.