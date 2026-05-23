Walka o bilety na koncert to przeszłość. Spotify ma świetny plan

Wielka paczka nowości zmierza na platformę Spotify. Słuchacze zyskają dostęp do intrygujących funkcji, choć trzeba przyznać, że część z nich może być szokująca.

Nowe funkcje w Spotify – to jeszcze streaming czy już asystent AI?

Spotify zaanonsowało pakiet nowości – zarówno dla słuchaczy, jak i twórców. Jedną z nich jest zawarcie współpracy z Universal Music Group (UMG), a jej owocem jest udostępnienie narzędzia opartego na sztucznej inteligencji. Z jego pomocą fani będą mogli tworzyć covery i remiksy utworów należących do współpracujących ze Spotify artystów i autorów tekstów. Jak deklarują właściciele platformy, narzędzie oparte na AI pozwoli na otwarcie dodatkowych źródeł dochodu i nowych sposobów na zwiększenie popularności. Opcja ta będzie dodatkiem dedykowanym dla subskrybentów Spotify Premium.

Nowości zmierzają również do podcastów wideo, gdzie użytkownicy otrzymają możliwość zadawania pytań dotyczących podcastów za pośrednictwem Spotify i w czasie rzeczywistym. Według przedstawicieli platformy taka funkcja sprawia, że doświadczenie staje się bardziej dynamiczne. Ponadto ma wspomagać słuchaczy w poszerzaniu wiedzy na temat poruszany w podcaście. Funkcja jest udostępniana stopniowo na urządzeniach mobilnych dla subskrybentów Spotify Premium z USA, Szwecji i Irlandii.

Spotify do wersji dla twórców wprowadza też łatwiejszy mechanizm zarządzania dochodem (funkcja Sponsoring) oraz opcję Abonamenty, za pomocą której twórcy mogą generować cykliczne przychody od najbardziej zaangażowanych fanów. Autorzy zyskają też możliwość budowania relacji z odbiorcami. Dodatkowo w Spotify zadebiutuje też funkcja Personal Podcasts, pozwalająca słuchaczom na planowanie krótkich, prywatnych odcinków audio dopasowanych do indywidualnych zainteresowań.

Spotify wyszuka wiernych fanów i zarezerwuje dla nich bilety na koncert

Właściciel platformy opracował też aplikację komputerową Studio by Spotify Labs. Program ten ma rozumieć gust muzyczny i zainteresowania danego użytkownika, aby wyszukiwać tematy, korzystać z przeglądarki internetowej, porządkować informacje oraz pomagać w zaplanowanych zadaniach. Jak wspomniano w komunikacie, system może łączyć się z codziennie użytkowanymi narzędziami, np. kalendarzem, skrzynką mailową czy notatnikiem.

W praktyce funkcja Research Preview w ramach Studio by Spotify Labs ma zająć się tworzeniem prywatnego podsumowania dnia użytkownika czy wygenerowaniem podcastu. Firma podkreśla, że aplikacja działa w oparciu o sztuczną inteligencję, dlatego może popełniać błędy. Narzędzie zostanie udostępnione na ponad 20 rynkach dla wybranych użytkowników w wieku 18+.

Spotify zapowiedziało intrygującą funkcję, za pomocą której chce ułatwić fanom zdobywanie biletów na koncerty. W ramach najnowszej usługi Reserved Spotify „wykryje” najbardziej oddanych fanów danego artysty i zarezerwuje dla nich dwa bilety na trasę koncertową. Opcja zmierza dopiero do USA i będzie dostępna dla subskrybentów wersji Premium (18+). Twórcy platformy uważają, że „identyfikacja” prawdziwych fanów opierać się będzie na czasie transmisji treści, udostępnianiu i innych aktywnościach dostępnych w serwisie. Spotify podkreśla, iż system weźmie też pod uwagę aktywność użytkowników, aby platforma miała pewność, że to prawdziwi ludzie, a nie boty.

Firma ogłosiła również, że rozszerza subskrypcję Audiobooks+ o dodatkowe pakiety oferujące więcej czasu na odsłuch. Spotify planuje również utworzyć płatne plany dla rodzin i uczniów. Ponadto na platformie pojawią się nowe funkcje wyszukiwania audiobooków oraz opcja Prompted Playlist, która została już wdrożona do wersji beta w bibliotece muzyki i podcastów w serwisie Spotify.

Platforma rozszerza też usługę Spotify for Authors o kolejnych 10 języków, w tym francuski, kanadyjski francuski, niemiecki, holenderski, latynoamerykański hiszpański, szwedzki, fiński, islandzki, duński i norweski. Jak wspomniano w komunikacie – dzięki temu informacje o odbiorcach i narzędzia do publikacji staną się dostępne dla większej liczby autorów na całym świecie.