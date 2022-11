Smartfony ze średniej półki otrzymają flagowy procesor. Jest tylko jedno „ale”

Zostało już tylko kilka tygodni, zanim wszyscy wkroczymy w 2023 rok. Producenci smartfonów chcą nas od początku zaskoczyć flagowym układem mobilnym w smartfonach dla osób o umiarkowanym budżecie. Trzeba jednak mieć się na baczności.

Snapdragon 8+ Gen 1 półkę niżej

Poprawiony układ mobilny nowej generacji opracowany przez Qualcomma rozsiadł się wygodnie w drugiej połowie 2022 roku na półce podpisanowej „flagowe urządzenia”. Korzysta z niego Motorola edge 30 Ultra, ASUS ROG Phone 6 czy Xiaomi 12S Ultra, czyli smartfony, które nawet w promocyjnej cenie potrafią kosztować niemało. Premiera nowych telefonów OPPO sprzed tygodnia zwiastuje jednak pewną zmianę trendów.

OPPO Reno 9 Pro+ to smartfon, który pozycjonowany jest przez firmę bliżej średniej półki urządzeń. Na rynek chiński trafił on jednak z procesorem Snapdragon 8+ Gen 1 pod maską – czymś, co w tej kategorii jeszcze się nie zdarzyło. Znany informator z Weibo, chińskiej platformy społecznościowej, Digital Chat Station sugeruje, że nie jest to odosobniony przypadek i już wkrótce układ mobilny wykonany w procesie litograficznym 4 nm zawita do większej liczby średniopółkowych smartfonów.

OPPO Reno 9 Pro+ (Źródło: OPPO)

Smartfony z podciętymi skrzydłami

Żeby nie było jednak tak różowo, Digital Chat Station wspomina, że nie wszystkie smartfony pojawią się z dokładnie tym samym procesorem. Niektóre z tych „flagowych średniopółkowców” otrzymają układ mobilny, który może zostać delikatnie okrojony względem wersji pierwotnej. Reno 9 Pro+ może posłużyć tutaj za przykład – jego główny rdzeń Cortex-X2 działa na częstotliwości 3,0 GHz, podczas gdy Motorola edge 30 ultra, czy ASUS ROG Phone 6 Pro mają do dyspozycji prawie 200 MHz więcej.

Choć całość to jak na razie tylko plotka, może tkwić w niej ziarno prawdy. W końcu najnowsza flagowa konstrukcja Samsunga, model Galaxy S23, otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2 w ekskluzywnej, podkręconej wersji, zamiast autorskiego układu Exynos. Niewykluczone więc, że Qualcomm przyjrzy się również flagowemu (póki co) procesorowi i przygotuje drugi, słabszy wariant dedykowany urządzeniom ze średniej półki.

Czy to oznacza, że wszystkie smartfony poniżej 3 tysięcy złotych będą korzystały ze słabszego Snapdragona 8+ Gen 1? Według Digital Chat Station, następca modelu realme GT Neo 3, nazwany najprawdopodobniej GT Neo 5, otrzyma rasowego Snapdragona z 3,2-gigahercowym rdzeniem Cortex-X2. Jest więc nadzieja, że pojawi się on także w innych konstrukcjach z wysokiej średniej półki.