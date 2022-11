Twoje Podsumowanie 2022 roku jest już dostępne w aplikacji YouTube Music (i nie tylko)

Chcecie wiedzieć, czego słuchaliście w aplikacji YouTube Music w tym roku? Wasze Podsumowanie 2022 roku jest już dostępne. Odpalcie program i pochwalcie się swoimi podsumowaniami – może na Waszej liście jest jakaś guilty pleasure?

YouTube Music 2022 Recap – Podsumowanie 2022 roku jest już dostępne

Usługi muzyczne co roku przygotowują dla każdego użytkownika spersonalizowane podsumowanie, dzięki któremu może przypomnieć sobie piosenkę, którą słuchał w kółko kilka miesięcy wcześniej, a teraz tego w ogóle nie pamięta. Założę się, że jest wiele takich przypadków – sam jestem tego przykładem, choć spuszczę zasłonę milczenia na wykonawcę i tytuł tego utworu, bo naprawdę wstyd się publicznie przyznać, ale o tej osobie było kiedyś głośno na youtube’ach i nie tylko.

2022 rok powoli zbliża się do końca i choć do Sylwestra został jeszcze ponad miesiąc, to Podsumowanie 2022 roku jest już dostępne dla użytkowników usługi YouTube Music. Dowiecie się z niego, jakich artystów i piosenek słuchaliście najczęściej, a także zobaczycie listę najczęściej odtwarzanych klipów wideo i playlist.

Przygotowane podsumowanie nie ogranicza się jednak tylko do pokazania ww. list. Na dedykowanej stronie dowiecie się również na przykład, których artystów odkryliście jako jedni z pierwszych, a także otrzymacie spersonalizowaną osobowość muzyczną, która oddaje klimat Waszej muzyki w oparciu o Wasze nawyki słuchania. Ponadto dostaniecie dostęp do unikalnych dla YouTube treści (remiksów i występów na żywo), które najbardziej się Wam spodobały w 2022 roku.

Gdzie znaleźć YouTube Music 2022 Recap – Podsumowanie 2022?

Podsumowanie 2022 roku jest udostępniane od dziś w aplikacji na Androida i iOS – wystarczy wpisać w pole wyszukiwania 2022 Recap. Jednocześnie w tym roku zdecydowano się udostępnić Podsumowanie 2022 roku również w głównej aplikacji YouTube.

Wszyscy użytkownicy mogą podzielić się swoim tegorocznym podsumowaniem i statystykami w social mediach – wystarczy dotknąć strzałkę na dole ekranu. Dodatkowym ficzerem w tym roku jest integracja ze Zdjęciami Google – w aplikacji YouTube Music (i tylko w niej) zobaczycie możliwe do udostępnienia karty z ulubionymi piosenkami z każdej pory roku, które dodatkowo będziecie mogli jeszcze bardziej spersonalizować, dodając do nich zdjęcia z usługi Zdjęcia Google.