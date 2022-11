Apple Watch sprzedaje się rewelacyjne. Praktycznie napędza cały rynek

Najwidoczniej rynek smartwatchy, w przeciwieństwie do rynku smartfonów czy komputerów, rzadzi się innymi prawami. Otóż w dobie światowego kryzysu i innych problemów, odnotował on wzrosty. Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, że wśród droższych modeli dominuje Apple Watch.

Spore wzrosty w trzecim kwartale 2022 roku

Niedawno mogliśmy się dowiedzieć, że sytuacja na świecie negatywnie wpłynęła na rynek smartfonów i komputerów – widoczne są spadki, a firmy odnotowują naprawdę słabe wyniki. Niewykluczone, że wpływ na to miała również zauważalna nuda i brak naprawdę znaczących nowości, które pozwoliłyby napędzić sprzedaż.

Okazuje się jednak, że rynek smartwatchy nie zachowuje się tak samo. Otóż w trzecim kwartale 2022 roku odnotowane zostały dość spore wzrosty liczby przesyłek. Jak wynika z danych opublikowanych przez Counterpoint, cały rynek zaliczył wzrost aż o 30% rok do roku. Wypada dodać, że również w poprzednich kwartałach sytuacja wyglądała naprawdę dobrze.

Rynek smartwatchy Q3 2022 w poszczególnych regionach (fot. Counterpoint)

Jak zaznacza firma Counterpoint, kluczowym czynnikiem napędzającym wyniki było duże zainteresowanie „podstawowymi smartwatchami” z lżejszymi wersjami systemów operacyjnych, bez opcji instalacji aplikacji firm trzecich, a więc modeli charakteryzujących się znacznie niższymi cenami. Spotkały się one z naprawdę dobrą sprzedażą w Indiach, gdzie cały rynek pod względem wysyłek urósł o 171%, co oznacza, że rynek indyjski stał się największym na świecie. Tutaj największym zainteresowaniem cieszyły się smartwatche firm Noise, Fire-Boltt i boAt.

W przypadku droższych modeli, oferujących m.in. bardziej rozbudowany system operacyjny, rynek smartwatchy urósł o 23% rok do roku. Zasługą jest przede wszystkim większa liczba dostaw Apple Watchy i sukces tegorocznych modeli.

9 Ocena

Król jest tylko jeden i nazywa się Apple Watch

Nie licząc tegorocznego Apple Watcha Ultra, to w przypadku smartwatchy z Cupertino możemy mówić o nudzie, która trwa już od kilku lat. Otóż każda następna generacja wprowadza tylko niewielkie zmiany, zarówno w designie, jak i dostępnych funkcjach.

Okazuje się, że nie przeszkadza to w utrzymaniu dużego zainteresowania tymi produktami – dostawy w trzecim kwartale 2022 roku wzrosły o 48% rok do roku. Co ciekawe, największym zainteresowaniem cieszy się najnowsza generacja (series 8), stanowiąca około 56% wszystkich wysyłek.

Samsung, mogący pochwalić się naprawdę ciekawymi smartwatchami, odnotował wzrost o 6% rok do roku. Jednak jeśli spojrzymy na wzrost kwartał do kwartału, to dostawy zwiększyły się aż o 62%. Pozwoliło to zachować drugie miejsce wśród największych producentów na światowym rynku.

Warto jeszcze tutaj wspomnieć o firmie Noise, której urządzenia są sporym hitem w Indiach. Firma zaliczyła imponujący wzrost rok do roku – 218%. Obecnie jest największym producentem w Indiach, a także trzecim na całym świecie. Niewykluczone, że przy kolejnych wzrostach Noise wskoczy na drugą pozycję, wyprzedzając Samsunga.

Czwarty kwartał, ze względu m.in. na okres świąteczny, powinien również zakończyć się z naprawdę dobrymi wynikami. Wszystko wskazuje na to, że 2022 rok będzie bardzo dobry dla producentów smartwatchy.