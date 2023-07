Znów można mieć Spotify Premium za darmo na 3 miesiące, lecz znowu jest jedno „ale”

To nie pierwsza i nie ostatnia promocja tego typu – znów można cieszyć się Spotify Premium za darmo przez trzy miesiące. Jak zawsze jednak, także i w tym przypadku jest dość znaczący „haczyk”. Kto może skorzystać z tej oferty? A właściwie dwóch?

Spotify Premium za darmo na 3 miesiące… dla wybranych

Szwedzki serwis regularnie przygotowuje promocje, dzięki którym można korzystać z wersji Premium za darmo przez trzy miesiące. Nie jest to zatem nic wyjątkowego, ale jeśli ktoś wciąż nie skorzystał z takiej okazji, to teraz ponownie ma taką możliwość. Z tą różnicą, że tym razem wymaga ona nieco więcej zachodu niż zwykle. Dlaczego?

Ta odsłona promocji wymaga bowiem zainstalowania aplikacji Viber, czyli komunikatora podobnego do WhatsAppa czy Messengera. Program można pobrać na smartfony z iOS z Apple App Store, z Androidem i GMS ze sklepu Google Play oraz na urządzenia Huawei z AppGallery, a także na Windowsa. Odnośniki do odpowiednich repozytoriów znajdziecie na tej stronie.

Po uruchomieniu i zarejestrowaniu się w aplikacji Viber powinien Wam wyskoczyć komunikat z informacją o promocji, dzięki której można cieszyć się Spotify Premium za 0 złotych przez 3 miesiące. Gdy w niego klikniecie, otrzymacie unikalny kod, który należy wpisać na tej stronie internetowej – tylko wówczas będziecie mogli skorzystać z tej oferty. Trzeba jednak pamiętać, że jest ona skierowana do osób, które do tej pory nie korzystały ze Spotify Premium – obecni i byli subskrybenci tej usługi nie mogą liczyć na darmowe trzy miesiące.

Osoby, które skorzystają z tej promocji, muszą też pamiętać, że po trzech darmowych miesiącach zaczną płacić 19,99 złotych miesięcznie, jeśli nie zrezygnują z subskrypcji. Jeżeli ktoś wie, że nie zamierza opłacać abonamentu, może od razu zrezygnować z Premium – po trzech miesiącach na koncie włączy się bezpłatny plan Free (nie od razu w momencie rezygnacji, dlatego można to zrobić od razu po aktywacji Premium). Promocja obowiązuje do 24 lipca 2024 roku.

Jest jeszcze jeden sposób na 3 miesiące Spotify Premium za 0 złotych

Skoro jesteśmy już w temacie darmowego Spotify Premium, to można przy okazji wspomnieć, że podobną ofertę przygotował też sklep Media Expert – po dokonaniu zakupu produktów objętych promocją w sklepie stacjonarnym lub internetowym otrzymacie kod, który należy wpisać na tej stronie internetowej. Dzięki niemu będziecie mogli korzystać ze Spotify Premium przez 3 miesiące za 0 złotych. Pod warunkiem, że wcześniej tego nie robiliście. Później, w przypadku braku rezygnacji, miesięczna opłata za subskrypcję wyniesie 19,99 złotych.

Promocja sklepu Media Expert trwa do 30 września 2023 roku, tj. do tego dnia można dostać kod, który należy wykorzystać do 5 kwietnia 2024 roku, aczkolwiek nie zdziwcie się, jeśli zostanie przedłużona, ponieważ tego typu akcja trwa w tej sieci już od dłuższego czasu. Sam mam kilka kodów z poprzednich edycji – jeśli ktoś chce, to poproszę o wiadomość e-mail (adres znajdziecie na moim profilu na Tabletowo), bo niewykluczone, że jeszcze działają.