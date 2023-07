Xiaomi Electric Scooter 4 Go to nowa hulajnoga chińskiego producenta

Chiński producent ma w swojej ofercie wiele różnych hulajnóg. Teraz portfolio marki wzbogaciło się o kolejną – Xiaomi Electric Scooter 4 Go, która dołączy do wprowadzonych wcześniej na rynek modeli Electric Scooter 4 Lite, Electric Scooter 4 i Electric Scooter 4 Ultra.

Specyfikacja hulajnogi Xiaomi Electric Scooter 4 Go

W przypadku tej hulajnogi producent podkreśla przede wszystkim jej „kontrastujący design”, ponieważ nie jest ona klasycznie czarna – w tym modelu zdecydowano się bowiem na wyraziste, rzucające się w oczy akcenty w kolorze pomarańczowym, które znajdziemy m.in. na kołach pojazdu.

Hulajnoga Electric Scooter 4 Go (źródło: Xiaomi)

Hulajnoga Electric Scooter 4 Go oferuje trzy tryby jazdy, różniące się zakresem prędkości: 5-6 km/h („tryb chodzenia”), 5-15 km/h („tryb standardowy”) i 5-20 km/h („tryb sportowy”). Pojazd jest w stanie rozpędzić się maksymalnie do 20 km/h i wjechać na wzniesienia o nachyleniu do 10%.

Zasięg hulajnogi Electric Scooter 4 Go wynosi maksymalnie 18 km za sprawą akumulatora o pojemności 165 Wh, choć producent informuje, że można odzyskać część energii podczas hamowania i zwalniania przepustnicy, aby zwiększyć zasięg. Jednocześnie firma utrzymuje, że ten model będzie idealny do poruszania się w promieniu 5 km.

Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 4 Go została również wyposażona w (puste w środku) opony typu run-flat o średnicy 8,1 cala, które mają eliminować obawy o ich przebicie i problemy z ich konserwacją, a także minimalizować wibracje. Ponadto na jej pokładzie znajdują się dwa hamulce (przedni elektryczny i tylny bębnowy) oraz biały reflektor o mocy 2 W na przodzie i czerwone światło na tyle (za pomocą aplikacji Xiaomi Home można ustawić, aby cały czas było włączone) i pomarańczowe elementy odblaskowe przy przednim i tylnym kole.

Posiadacze Hulajnogi Electric Scooter 4 Go będą mieli do dyspozycji również wyświetlacz, na którym zobaczą m.in. aktualną prędkość i pozostałą energię. Za jego pośrednictwem można też zmienić tryb jazdy i włączyć lub wyłączyć światło.

Cena Xiaomi Electric Scooter 4 Go, dostępność

Cena najnowszej w ofercie hulajnogi chińskiego producenta nie jest jeszcze znana, podobnie jak informacje na temat jej dostępności, aczkolwiek należy zauważyć, że pojawiła się ona na globalnej stronie Xiaomi, co wskazuje, że będzie można ją kupić w różnych krajach na całym świecie. Czy w Polsce również – tego na tę chwilę nie wiemy.